"БЕЛА ПАХУЉА" ЈЕ БИО ОМИЉЕНИ КОЛАЧ ЈОВАНКЕ БРОЗ Кремаст и мирисан, а не морате бити посластичар да бисте га направили
Колач „Бела пахуља“ лаган је, кремаст и мирисан десерт који је, према причама био омиљена посластица Јованке Броз.
Постоји прича да се на свечаним трпезама некада радо служио управо овај колач - лаган, кремаст и ненаметљиво сладак. Његова једноставна комбинација беле корице, нежног фила и мириса рума освоји свакога ко га проба.
Састојци:
За кору
7 беланаца
1 цело јаје
7 кашика шећера
7 кашика брашна
3 кашике млаке воде
За фил:
7 жуманаца
7 кашика шећера
6 кашика брашна
1 кашика густина
800 мл млека
250 г маргарина
За прелив коре:
100 мл млека
1-2 кашике рума
За декорацију:
шлаг
рендана црна чоколада
Припрема:
Умутите беланца у чврст снег, постепено додајући шећер. Додајте једно цело јаје, па умешајте брашно и млаку воду. Добијену смесу излијте у плех обложен папиром за печење и пеците док корица не порумени.
За фил умутите жуманца са шећером, брашном и густином, па постепено додајте хладно млеко. Кувајте уз мешање док се смеса не згусне. Оставите да се прохлади, па додајте пенасто умућен маргарин и сједините.
Печену кору полако прелијте млеком помешаним с румом да омекша. Преко нанесите фил, затим умућен шлаг и на крају поспите ренданом чоколадом.
Оставите колач у фрижидеру неколико сати да се добро охлади и стегне пре сечења.