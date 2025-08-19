broken clouds
"БЕЛА ПАХУЉА" ЈЕ БИО ОМИЉЕНИ КОЛАЧ ЈОВАНКЕ БРОЗ Кремаст и мирисан, а не морате бити посластичар да бисте га направили

19.08.2025. 09:28 09:50
Пише:
Дневник
Извор:
информер.рс
Jovanka
Фото: unsplash.com/ RTS Merila vremena - Zvanični kanal/ Ilustracija

Колач „Бела пахуља“ лаган је, кремаст и мирисан десерт који је, према причама био омиљена посластица Јованке Броз.

Постоји прича да се на свечаним трпезама некада радо служио управо овај колач - лаган, кремаст и ненаметљиво сладак. Његова једноставна комбинација беле корице, нежног фила и мириса рума освоји свакога ко га проба. 

Састојци:

За кору

7 беланаца

1 цело јаје
7 кашика шећера
7 кашика брашна
3 кашике млаке воде
За фил:
7 жуманаца
7 кашика шећера
6 кашика брашна
1 кашика густина
800 мл млека
250 г маргарина

kolac
Фото: unsplash.com, ilustracija

За прелив коре:

100 мл млека
1-2 кашике рума

За декорацију:

шлаг
рендана црна чоколада

Припрема:

Умутите беланца у чврст снег, постепено додајући шећер. Додајте једно цело јаје, па умешајте брашно и млаку воду. Добијену смесу излијте у плех обложен папиром за печење и пеците док корица не порумени.

За фил умутите жуманца са шећером, брашном и густином, па постепено додајте хладно млеко. Кувајте уз мешање док се смеса не згусне. Оставите да се прохлади, па додајте пенасто умућен маргарин и сједините.

Печену кору полако прелијте млеком помешаним с румом да омекша. Преко нанесите фил, затим умућен шлаг и на крају поспите ренданом чоколадом.

Оставите колач у фрижидеру неколико сати да се добро охлади и стегне пре сечења.

колач рецепт јованка броз
Магазин Гастро
