БИЉНА ЈАЈА КАО ЗАМЕНА ЗА ПРАВА? Нутриционисткиња открива да ли је то здрав избор или ЧИСТА ХЕМИЈА
Биљно јаје наводно има нутритивне вредности као и кокошије јаје, а нутриционисткиња Бранка Мирковић открила је да ли можемо да га једемо.
Да ли знате да се на тржишту појавило тзв. биљно јаје? Наводно има све нутритивне вредности као и кокошије јаје, изгледа исто и можете да га припремите на различите начине. Нутриционисткиња Бранка Мирковић и Никола Вејновић, који је за десет дана појео 300 јаја гостовали су у емисији "150 минута" на Првој и открили да ли би биљна јаја требало да укључимо у исхрану.
"Мислим да су генерално јаја најсупериорнија намирница која постоји у природи. То је нешто што је најбоље. Ја сам радио два експеримента која су везана за јаја. Један је 300 јаја за 10 дана, а радио сам још један где сам 7 дана јео само два јајета дневно и ништа више", рекао је Никола.
Нутриционисткиња Бранка Мирковић је истакла да се потпуно слаже.
"Најсупериорнија намирница су јаја, неправедно осуђена и прогнана. Слажем се. Ја не волим баш јаја, али гледам да поједем два јаја дневно, до три, зато што знам да морам. Без јаја нема уопште живота. Да вам кажем, када људи имају јако велике здравствене тегобе, поготово са дигестивним трактом, после врло сложених операција, прво што можете да унесете је јаје. То је комплетна намирница", рекла је нутриционисткиња.
Никола је експеримент спровео због повреде.
"Одмах да вам кажем зашто сам то радио. Ја сам тада имао једну повреду која је била везана за пуцање мишића који није хтео да зарасте тада. И онда сам, истражујући, пронашао да је један од начина који ће да побољша регенерацију ткива, да поједем јако велику количину јаја. И кад сам одрадио то, тек ми се тад спојило ткиво. Јео сам све, и жуманце и беланце", рекао је Никола.
Нутриционисткиња Бранка је истакла да је жуманце боље.
"То је било једно погрешно истраживање пре доста година у Америци, где су навели кардиоваскуларне болести због јаја и то је чиста једна пропаганда била, јаја су осуђена. Јаја су врло јефтина намирница, јако квалитетна, доступна свуда, лако се припремају, стварају висок осећај ситости. Онда је требало продати и ове друге ствари, муслије и остало, па су јаја осуђена. Тако исто имате и са спанаћем. Знате, један је био грешка, па су сматрали да спанаћ прави гвожђе. Не, не прави, ни цвекла не прави гвожђе, само протеини животињског порекла. Ни коприва, то су биљни протеини", рекла је нутриционисткиња и додала да ништа не може да мења месо.
"Постоје они који из неких здравствених разлога не могу да једу месо. Ја сам за баланс, а шта то значи? Човек би требало да унесе 50 одсто протеина животињског порекла, 50 одсто биљног, али ту имамо одличну замену, имамо пасуљ. Та вештачка јаја се праве од пасуља, од соје. Да вам кажем нешто, поједите пасуљ овако. Што мора да личи на јаја?", рекла је Бранка.
"Биљна јаја? Нема потребе"
Нутриционисткиња је саветовала да једемо јаја на која смо навикли.
"Боље јести оригинал. Слажем се ја, размишљају о веганима... Човек јесте везан за храну, али за протеине животињског порекла. Наравно треба да једе и ове, али никако да буде замена, ако никоме не смета то. Ја питам који су разлози што неко не једе то. Ако је неко веган или постоје неки верски разлози, ок, али ако неко мисли да може да прави компензацију или да ће да ослаби зато што једе та јаја, не.
То је чиста хемија. Ево сад имате ове сиреве који су као посни сиреви, а који се исто праве од пареног теста. Значи, ту имате толико хемије да то личи на јогурт. Да би се то постигло, потребно је много хемије, боје вештачке, емулгатора, конзерванса, адитива", истакла је Бранка Мирковић.
(mondo.rs)