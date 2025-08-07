few clouds
ЕВО КАКО ДА СЕ ВАША ТЕСТЕНИНА НЕ ЛЕПИ И БУДЕ САВРШЕНО КУВАНА Код ког корака сви погреше, док постоје једноставни трикови

07.08.2025. 17:34 17:44
Пише:
Дневник
Извор:
АЛО/ Најжена
тестенина
Фото: youtube prinstcrin/ prakticnazena.tv

У првих неколико минута посебно је важно често мешати пасту, али шта са сосом  

Пре свега, користите довољно велику шерпу и убаците тестенину тек када вода проври. Обавезно је посолите на време, јер ће у супротном јело бити безукусно.

Током кувања, често мешајте тестенину, посебно у првих неколико минута када се најлакше лепи. Сос би требало да буде спреман у исто време кад и тестенина – јер ако је оставите да стоји, почеће да се суши и лепи.

Уколико касните са припремом соса, тестенину немојте скроз процедити. Оставите мало воде, вратите је у лонац и поклопите – тако ће остати сочна док чека умак.

Ови мали савети помоћи ће вам да ваша паста увек буде укусна и савршено кувана.

АЛО /НајЖена

Извор:
АЛО/ Најжена
Пише:
Дневник
