ЕВО КАКО ДА СЕ ВАША ТЕСТЕНИНА НЕ ЛЕПИ И БУДЕ САВРШЕНО КУВАНА Код ког корака сви погреше, док постоје једноставни трикови
У првих неколико минута посебно је важно често мешати пасту, али шта са сосом
Пре свега, користите довољно велику шерпу и убаците тестенину тек када вода проври. Обавезно је посолите на време, јер ће у супротном јело бити безукусно.
Током кувања, често мешајте тестенину, посебно у првих неколико минута када се најлакше лепи. Сос би требало да буде спреман у исто време кад и тестенина – јер ако је оставите да стоји, почеће да се суши и лепи.
Уколико касните са припремом соса, тестенину немојте скроз процедити. Оставите мало воде, вратите је у лонац и поклопите – тако ће остати сочна док чека умак.
Ови мали савети помоћи ће вам да ваша паста увек буде укусна и савршено кувана.
АЛО /НајЖена
АЛО /НајЖена