Ко би им одолео? САРМИЦЕ ОД ЗЕЉА су увек добар избор за лаган ручак, БЕЗ пуно муке и труда
Сармице од зеља су традиционално српско јело, а њихов укус осваја и најзахтевније гурмане. Велики плус је што се лакше спремају од обичних.
Иако је једна врста сарме, припрема се много брже од класичне са киселим купусом. Састав фила је исти, а јело је прилично лагано. Уз салату је идеалан оброк, којим ћете обрадовати и своја, али и непца ваших укућана.
Састојци:
• 1 кг млевеног меса (свињско и јунеће)
• 1 већа главица зеља
• 100 г пиринча
• 1 главица црног лука
• 2 чена белог лука
• Со, бибер, суви зачин, уље
• 500 мл парадајз сока
• Ловоров лист
Припрема:
Листове зеља очистити и припремити. Пропржити црни и бели лук, па помешати са месом, пиринчем и зачинима. Филовати листове зеља и увити сармице.
Поређати у шерпу, прелити парадајз соком, додати ловор и кувати 60-90 минута.
Служити уз кисело млеко или павлаку, а ужитак је загарантован.