Ко би им одолео? САРМИЦЕ ОД ЗЕЉА су увек добар избор за лаган ручак, БЕЗ пуно муке и труда

10.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Информер/Дневник
да
Фото: freepik, ilustracija

Сармице од зеља су традиционално српско јело, а њихов укус осваја и најзахтевније гурмане. Велики плус је што се лакше спремају од обичних.

Иако је једна врста сарме, припрема се много брже од класичне са киселим купусом. Састав фила је исти, а јело је прилично лагано. Уз салату је идеалан оброк, којим ћете обрадовати и своја, али и непца ваших укућана.

 

Састојци:

           1 кг млевеног меса (свињско и јунеће)

           1 већа главица зеља

           100 г пиринча

           1 главица црног лука

           2 чена белог лука

           Со, бибер, суви зачин, уље

           500 мл парадајз сока

           Ловоров лист

 

Припрема:

Листове зеља очистити и припремити. Пропржити црни и бели лук, па помешати са месом, пиринчем и зачинима. Филовати листове зеља и увити сармице.

Поређати у шерпу, прелити парадајз соком, додати ловор и кувати 60-90 минута.

Служити уз кисело млеко или павлаку, а ужитак је загарантован.

 

Извор:
Информер/Дневник
Пише:
Дневник
