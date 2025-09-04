broken clouds
КО ЖЕЛИ ДА ПРОБА НАЈБОЉИ ТИРАМИСУ? Италијани траже 100 дегустатора ове чувене посластице

04.09.2025. 15:55 16:16
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица
колач
Фото: Ilustracija pixabay

Организатори траже 100 љубитеља хране који ће постати званичне судије, са задатком да пробајуи оцене сваку раскошну посластицу.

Италијански град Тревизо, који се дуго сматра колевком тирамисуа, биће домаћин деветог издања Светског купа у тирамисуу од 10. до 12. октобра, окупљајући 240 аматера посластичара из целог света.

Током три дана, такмичари из земаља попут Аргентине, Аустралије, Канаде, Француске, Немачке, Ирске, Малезије, Холандије, Пољске и Уједињеног Краљевства, као и бројни учесници из Италије, нарочито из региона Венето и Фурланија–Јулијска крајина, надметаће се за титулу светског шампиона на историјском тргу Piazza деи Сигнори.

На такмичењу старији од 18 година

Такмичење је намењено искључиво непрофесионалцима старијим од 18 година, а учесници морају да припреме или традиционалну, или креативну верзију десерта. Традиционални рецепт подразумева шест састојака — пишкоте (савоиарди), маскарпоне, јаја, кафу, какао прах и шећер — док креативна категорија пружа већу слободу у експериментисању.
Тирамисù, чије име значи „подигни ме“ или „разведри ме“, једно је од најпрепознатљивијих италијанских посластица у свету, познато по споју кафе, какаа и маскарпонеа. Иако рецепти варирају, класична верзија обично подразумева слојеве пишкота натопљених кафом и богате мешавине маскарпонеа, завршене посипањем какао праха.

Шампионат, који стално расте од свог оснивања 2017. године, има за циљ да прослави и аутентичност и прилагодљивост десерта који је постао глобални симбол италијанске кулинарске културе.Више информација, укључујући правила и смернице такмичења, доступно је на њиховом званичном сајту.

Магазин Гастро
