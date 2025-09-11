КОЛИКО ДУГО МЕСО МОЖЕ ДА СТОЈИ У ЗАМРЗИВАЧУ Ево тачних рокова за сваку врсту

Замрзавање је ефикасан начин да значајно продужите трајност намирница, али кључ је у познавању прецизних рокова за сваку врсту меса.

Стручњаци ГЕПЕА са Уникампа, али и америчке агенције ФДА и УСДА, наглашавају да неправилно чување може довести до губитка укуса, нутритивних вредности, па чак и здравствених ризика.

Идеална температура за складиштење

Оптимална температура за замрзавање меса креће се између -10 и -30 степеи Целзијусове скале. За кућне замрзиваче препоручује се одржавање температуре на -18 степени или ниже.

Одржавање сталне температуре спречава стварање кристала леда који кваре текстуру и укус меса.

Време трајања различитих врста меса

Филети слатководних риба могу стајати до 4 месеца без губитка квалитета.

Одкоштена пилетина чува се до 9 месеци, док цео пиле траје и до 12 месеци.

Свињски котлети и печенице остају свежи до 6 месеци; млевено свињско месо до 4 месеца.

Говеђи филети и одресци могу се замрзавати до 12 месеци, док млевена говедина препоручено време складиштења има до 4 месеца.

Додатни савети за очување квалитета

Користите херметичке кесе или алуминијумску фолију намењену за замрзиваче како бисте избегли опекотине од хладноће.

Никада не препуштајте месо поновном одлеђивању и поновном замрзавању, јер то повећава ризик од размножавања микроорганизама и губитка хранљивих материја.