Нe правите ове грешке! ЕВО КАКО ДА ЗАМРЗНЕТЕ МЛЕВЕНО МЕСО Трик који ће САЧУВАТИ свежину и квалитет месецима
У следећа три корака замрзните млевено месо на правилна начин и сачувајте његов квалитет!
Више неко икада се прича о правилном замрзавању млевеног меса као и колико дуго може да стоји у замрзувачу,а доктори упозоравају на бројне опасности. Наиме, свака врста меса има посебан рок трајања, а смрзавање на температурама испод -18°Ц неколико дана може чак и помоћи у смањењу ризика од неких болести које се преносе храном, попут токсоплазмозе.
Велика грешка коју многе домаћице праве
Обично замрзну велики комад млевеног меса који не могу искористити у једном оброку, те преосталу количини опет враћају у замрзивач, што може утицати на квалитет.
Како правилно замрнути млевено месо?
Први корак: Обавезно га поделите у мање пакете, тако ћете спречити да стално вадите и враћате месо из замрзивача.
Други корак: На сваки пакет ставите датуим када сте га замзли како бисте знали до када је најбоље да га искористите.
Трећи корак: Када га извадите из замрзивача, уколико нисте сигурни да ли ћете га одмах искористити, ставите га у фрижидер.
Уз правилно замрзавање, млевено месо може дуго остати свеже и спремно за припрему било којег јела, без губитка квалитета. Али, у замрзивачу не сме да стоји дуже од четири месеца.
Шта је са осталим врстама меса?
1. Свињетина
Сирова свињетина слично се замрзава као говедина и друго месо. Ако свињетину исечете на коцкице и смрзнете, тако може стајати 4-6 месеци, а печена 4-12 месеци. Прерађена свињетина, попут сланине, кобасица, виршли, шунке и слично, може бити у замрзивачу 1-2 месеца.
2. Говедина, телетина и јагњетина
Сирови одресци могу се чувати у замрзивачу шест до 12 месеци. Котлети, међутим, трају краће због костију - од 4-6 месеци. Печено месо може бити смрзнуто између четири месеца до године.
3. Пилетина и ћуретина
Цели пилићи и ћурићи у замрзивачу могу бити до годину дана. А уколико замрзавате њихове комаде попут прса, батака, карабатака и крилаца, требало би их искористити у року од 9 месеци, док изнутрице не би смеле стајати замрзнуте дуже од 3-4 месеца.
Рок чувања меса у замрзивачу по врстама:
• Свињетина с костима - 4 до 6 месеци
• Свињетина без кости - 4 до 12 месеци
• Јагњетина и телетина - 9 месеци
• Говедина с костима - 4 до 6 месеци
• Говедина без кости - до 12 месеци
• Цело пиле или ћурка - 12 месеци
• Комади пилетине или ћуретине - 9 месеци
• Мевена ћуретина или свињетина - 3 до 4 месеца
• Изнутрице - 3 до 4 месеца
• Сланина - месец дана
• Кобасице - 1 до 2 месеца
• Виршле - 1 до 2 месеца
Да ли је безбедно одмрзнуто месо поново замрзавати?
Уколико сте извадили месо из замрзивача, али га ипак нисте искористили, поновно замрзавање је сигурно ако је одмрзнуто месо смештено одмах у фрижидер.
Иако одмрзавање у фрижидеру није једини начин за одмрзавање меса, најсигурнији је ако сматрате да ћете можда желети да га поново замрзнете у целини или барем један његов део.
По правилу, месо се може поново замрзавати све док је:
• правилно смештено у фрижидер док се одмрзава
• поново замрзнуто у 3-4 дана
• није остављено изван фрижидера дуже од два сата
• није провело више од једног сата на температурама изнад 32°Ц
Какве ефекте има поновно замрзавање?
Поновно замрзавање меса може утицати на квалитет меса. На пример, замрзавање и одмрзавање меса више пута може узроковати промену боје и мириса, губитак влаге и повећану оксидацију масти и протеина.
Оксидација је процес у којем се електрони преносе с једног атома на други. Када се то догоди у месу, може доћи до значајног погоршања квалитета. Све промене меса које утичу на његову способност задржавања влаге такође могу значајно утицати на мекоћу и сочност.