Нe правите ове грешке! ЕВО КАКО ДА ЗАМРЗНЕТЕ МЛЕВЕНО МЕСО Трик који ће САЧУВАТИ свежину и квалитет месецима

05.09.2025. 19:03 19:14
Пише:
Дневник
Извор:
Стил. Курир
da
Фото: freepik, ilustracija

У следећа три корака замрзните млевено месо на правилна начин и сачувајте његов квалитет!

Више неко икада се прича о правилном замрзавању млевеног меса као и колико дуго може да стоји у замрзувачу,а доктори упозоравају на бројне опасности. Наиме, свака врста меса има посебан рок трајања, а смрзавање на температурама испод -18°Ц неколико дана може чак и помоћи у смањењу ризика од неких болести које се преносе храном, попут токсоплазмозе.

Велика грешка коју многе домаћице праве

Обично замрзну велики комад млевеног меса који не могу искористити у једном оброку, те преосталу количини опет враћају у замрзивач, што може утицати на квалитет.

 

Како правилно замрнути млевено месо?

Први корак: Обавезно га поделите у мање пакете, тако ћете спречити да стално вадите и враћате месо из замрзивача.

da
Фото: freepik, ilustracija

Други корак: На сваки пакет ставите датуим када сте га замзли како бисте знали до када је најбоље да га искористите.

Трећи корак: Када га извадите из замрзивача, уколико нисте сигурни да ли ћете га одмах искористити, ставите га у фрижидер.

Уз правилно замрзавање, млевено месо може дуго остати свеже и спремно за припрему било којег јела, без губитка квалитета. Али, у замрзивачу не сме да стоји дуже од четири месеца.

 

Шта је са осталим врстама меса?

1. Свињетина

Сирова свињетина слично се замрзава као говедина и друго месо. Ако свињетину исечете на коцкице и смрзнете, тако може стајати 4-6 месеци, а печена 4-12 месеци. Прерађена свињетина, попут сланине, кобасица, виршли, шунке и слично, може бити у замрзивачу 1-2 месеца.

2. Говедина, телетина и јагњетина

Сирови одресци могу се чувати у замрзивачу шест до 12 месеци. Котлети, међутим, трају краће због костију - од 4-6 месеци. Печено месо може бити смрзнуто између четири месеца до године.

3. Пилетина и ћуретина

Цели пилићи и ћурићи у замрзивачу могу бити до годину дана. А уколико замрзавате њихове комаде попут прса, батака, карабатака и крилаца, требало би их искористити у року од 9 месеци, док изнутрице не би смеле стајати замрзнуте дуже од 3-4 месеца.

da
Фото: freepik, ilustracija

Рок чувања меса у замрзивачу по врстама:

           Свињетина с костима - 4 до 6 месеци

           Свињетина без кости - 4 до 12 месеци

           Јагњетина и телетина - 9 месеци

           Говедина с костима - 4 до 6 месеци

           Говедина без кости - до 12 месеци

           Цело пиле или ћурка - 12 месеци

           Комади пилетине или ћуретине - 9 месеци

           Мевена ћуретина или свињетина - 3 до 4 месеца

           Изнутрице - 3 до 4 месеца

           Сланина - месец дана

           Кобасице - 1 до 2 месеца

           Виршле - 1 до 2 месеца

Да ли је безбедно одмрзнуто месо поново замрзавати?

Уколико сте извадили месо из замрзивача, али га ипак нисте искористили, поновно замрзавање је сигурно ако је одмрзнуто месо смештено одмах у фрижидер.

Иако одмрзавање у фрижидеру није једини начин за одмрзавање меса, најсигурнији је ако сматрате да ћете можда желети да га поново замрзнете у целини или барем један његов део.

По правилу, месо се може поново замрзавати све док је:

           правилно смештено у фрижидер док се одмрзава

           поново замрзнуто у 3-4 дана

           није остављено изван фрижидера дуже од два сата

           није провело више од једног сата на температурама изнад 32°Ц

 

Какве ефекте има поновно замрзавање?

Поновно замрзавање меса може утицати на квалитет меса. На пример, замрзавање и одмрзавање меса више пута може узроковати промену боје и мириса, губитак влаге и повећану оксидацију масти и протеина.

Оксидација је процес у којем се електрони преносе с једног атома на други. Када се то догоди у месу, може доћи до значајног погоршања квалитета. Све промене меса које утичу на његову способност задржавања влаге такође могу значајно утицати на мекоћу и сочност.

