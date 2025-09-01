ЛАКО, БРЗО И ОПАСНО УКУСНО Ова торта од мака не остаје дуго на столу!

Потребно је:

200 г млевеног мака

230 г шећера

4 кашике гриза

650 мл млека

1 ванилин шећер

200 г путера

450 г млевеног кекса .

За ганаш:

150 г млечне чоколаде

70 мл слатке павлаке .

Припрема

У шерпици закувајте мак, шећер, ванилин-шећер, гриз и млеко. Промешајте повремено, па када се смеса згусне, склоните с ватре. Онда додајте путер и мешајте. Додајте и млевени кекс, па утапкајте у калуп и ставите у фрижидер. Засебно загрејте слатку павлаку, па додајте изломљену чоколаду и мешајте. Глазуру нанесите преко торте, па вратите у фрижидер да се све стегне.