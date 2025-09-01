clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ЛАКО, БРЗО И ОПАСНО УКУСНО Ова торта од мака не остаје дуго на столу!

01.09.2025. 17:28
Пише:
Дневник
Извор:
Трпеза. Ало
мак
Фото: Pixabay

Прави се лако, а смаже брзо.

Потребно је:

  • 200 г млевеног мака
  • 230 г шећера
  • 4 кашике гриза
  • 650 мл млека
  • 1 ванилин шећер
  • 200 г путера
  • 450 г млевеног кекса.

За ганаш:

  • 150 г млечне чоколаде
  • 70 мл слатке павлаке.

Припрема

У шерпици закувајте мак, шећер, ванилин-шећер, гриз и млеко. Промешајте повремено, па када се смеса згусне, склоните с ватре. Онда додајте путер и мешајте. Додајте и млевени кекс, па утапкајте у калуп и ставите у фрижидер. Засебно загрејте слатку павлаку, па додајте изломљену чоколаду и мешајте. Глазуру нанесите преко торте, па вратите у фрижидер да се све стегне.  

Мак колач чоколада кекс слатка павлака
Магазин Гастро
