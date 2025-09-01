ЛАКО, БРЗО И ОПАСНО УКУСНО Ова торта од мака не остаје дуго на столу!
01.09.2025. 17:28 17:34
Прави се лако, а смаже брзо.
Потребно је:
- 200 г млевеног мака
- 230 г шећера
- 4 кашике гриза
- 650 мл млека
- 1 ванилин шећер
- 200 г путера
- 450 г млевеног кекса.
За ганаш:
- 150 г млечне чоколаде
- 70 мл слатке павлаке.
Припрема
У шерпици закувајте мак, шећер, ванилин-шећер, гриз и млеко. Промешајте повремено, па када се смеса згусне, склоните с ватре. Онда додајте путер и мешајте. Додајте и млевени кекс, па утапкајте у калуп и ставите у фрижидер. Засебно загрејте слатку павлаку, па додајте изломљену чоколаду и мешајте. Глазуру нанесите преко торте, па вратите у фрижидер да се све стегне.