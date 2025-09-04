ОВИ ТРИКОВИ ДАЈУ СМРЗНУТОМ ПОВРЋУ УКУС КАО ДА ЈЕ УПРАВО УБРАНО Потребна су ва три састојка за уживање у рапсодији укуса
Смрзнуто поврће често бирамо због практичности и брзине припреме, али резултат не испадне увек онако како очекујемо.
Ипак, постоји једноставан и врло ефокасан начин да добијете укусан, ароматичан и савршено куван грашак-без превише труда.
Смрзнути грашак није потребно претходно одмрзавати. Довољно је да га директно из кесице сипате у шерпу. На грашак додајте око шест кашика путера, један до два чена белог лука (ситно исецканог) и прстохват шећера. Ови састојци помоћи ће да грашак задржи природну слаткоћу и добије богатији окус.
Уместо класичног кувања у води, грашак динстајте на средње јакој ватри док се путер не отопи и грашак постане мекан. Овако ће задржати облик, боју и укус, без да постане кашаст.
Било да припремате грашак, кукуруз или друго поврће, избегавајте да га кувате на високој температури до кључања. Уместо тога, користите лагано динстање или парење. Мало шећера у грашку или кукурузу може додатно истаћи природну слаткоћу поврћа и побољшати његов укус.
Посолите и побиберите тек пред крај припреме или пре сервирања. Додавање соли раније може довести до губитка воде из поврћа и чини га сувим и жилавим.