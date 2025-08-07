ОВУ ЧОРБУ НИКОЛА ТЕСЛА ЈЕ ЈЕО СВАКИ ДАН Пуна је витамина и даје велику енергију
Добро је познато да се познати научник Никола Тесла пажљиво бринуо о својој исхрани, што је допринело његовом здрављу и виталности до смрти у 87. години.
Теслина исхрана била је врло једноставна. За доручак је најчешће пио топло млеко и јео јаја која је сам припремао, док је за ручак обично изостављао оброк. На вечеру је имао стабљике целера, супу, пилетину и кромпир, уз чашу лаганог вина, а за ужину парче сира или јабуку.
Стабљике целера су богате витаминима и минералима као што су магнезијум, гвожђе, калцијум и калијум. Садрже много влакана, а мало масти и калорија, због чега су препоручљиве за регулисање метаболизма и очување здравља пробавног система.
Целер делује противупално и детоксикацијски, па се препоручује код разних обољења.
Најпознатији начин употребе целера је као свеже цеђен сок или смути, који се саветује пити пре доручка, али од овог поврћа можете припремити и укусну супу.
Рецепт за супу од целера:
Састојци:
1 црни лук
Маслиново уље
5 стабљика целера
Кашика першуна
2 чена белог лука
Со,
Бибер
Припрема:
Ситно исецкајте бели лук и динстајте га на маслиновом уљу на благој ватри док не постане златне боје. Очистите стабљике целера, исеците их и ставите у 1,5 литра воде. Кувајте целер, а затим додајте динстани црни лук. Након 20 минута, када је целер скуван, додајте першун.
Кувајте још 5 минута, затим процедите, али сачувајте течност. Убаците све састојке у блендер заједно са два чена белог лука и блендајте док не добијете кремасту масу. У крем супу додајте чашу чорбе коју сте сачували, као и со и бибер по укусу.
Ако желите ређу супу, додајте мало воде.
По жељи, у супу можете додати павлаку или пармезан.