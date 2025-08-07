clear sky
22°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВУ ЧОРБУ НИКОЛА ТЕСЛА ЈЕ ЈЕО СВАКИ ДАН Пуна је витамина и даје велику енергију

07.08.2025. 21:48 22:06
Пише:
Дневник
Извор:
Магазин.новости
Коментари (0)
супа
Фото: Ilustracija pixabay

Добро је познато да се познати научник Никола Тесла пажљиво бринуо о својој исхрани, што је допринело његовом здрављу и виталности до смрти у 87. години.

Теслина исхрана била је врло једноставна. За доручак је најчешће пио топло млеко и јео јаја која је сам припремао, док је за ручак обично изостављао оброк. На вечеру је имао стабљике целера, супу, пилетину и кромпир, уз чашу лаганог вина, а за ужину парче сира или јабуку.

Стабљике целера су богате витаминима и минералима као што су магнезијум, гвожђе, калцијум и калијум. Садрже много влакана, а мало масти и калорија, због чега су препоручљиве за регулисање метаболизма и очување здравља пробавног система.
Целер делује противупално и детоксикацијски, па се препоручује код разних обољења.

Најпознатији начин употребе целера је као свеже цеђен сок или смути, који се саветује пити пре доручка, али од овог поврћа можете припремити и укусну супу.
 

Рецепт за супу од целера:
 

Састојци:
1 црни лук
Маслиново уље
5 стабљика целера
Кашика першуна
2 чена белог лука
Со,
Бибер

Припрема:
Ситно исецкајте бели лук и динстајте га на маслиновом уљу на благој ватри док не постане златне боје. Очистите стабљике целера, исеците их и ставите у 1,5 литра воде. Кувајте целер, а затим додајте динстани црни лук. Након 20 минута, када је целер скуван, додајте першун.

Кувајте још 5 минута, затим процедите, али сачувајте течност. Убаците све састојке у блендер заједно са два чена белог лука и блендајте док не добијете кремасту масу. У крем супу додајте чашу чорбе коју сте сачували, као и со и бибер по укусу.

Ако желите ређу супу, додајте мало воде.

По жељи, у супу можете додати павлаку или пармезан.

никола тесла чорба целер
Извор:
Магазин.новости
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДАНАС ОБЕЛЕЖАВАМО ДАН РОЂЕЊА НАЈВЕЋЕГ ГЕНИЈА Никола Тесла - човек који је променио науку и свет

ДАНАС ОБЕЛЕЖАВАМО ДАН РОЂЕЊА НАЈВЕЋЕГ ГЕНИЈА Никола Тесла - човек који је променио науку и свет

10.07.2025. 08:13 08:19
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„Сок од целера је мој спас“ ЛЕПА МАНЕКЕНКА, ВИКТОРИЈИН АНЂЕО, већ дуго се бори са овом болешћу МИРАНДА КЕР поделила своје искуство!

ИЗА МОДНЕ ПИСТЕ

манекенка

„Сок од целера је мој спас“ ЛЕПА МАНЕКЕНКА, ВИКТОРИЈИН АНЂЕО, већ дуго се бори са овом болешћу МИРАНДА КЕР поделила своје искуство!

09.10.2024. 18:05 18:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај