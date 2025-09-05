overcast clouds
ПАПРИКЕ КОЈЕ НЕ ДОЧЕКАЈУ ЗИМУ! Сомборке пуњене сиром спремите за трен ока, а уживајте већ сутра у сваком залогају

05.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Žena.Blic
Фото: freepik, ilustracija

Паприке пуњене сиром буде носталгију и подсећају на укус домаће кухиње из детињства.

Посебно је цењена сорта Сомборка, која својом сочношћу и благом слаткоћом чини савршену базу за фил од сира. Овај рецепт је једноставан, али одличан, у то немојте сумњати.

Традиционални рецепти за паприке пуњене сиром преноси се генерацијама и савршено комбинује свежину поврћа са богатим укусом сира. Паприке се пажљиво пуне, зачине по укусу и оставе да одстоје, како би се ароме сјединиле и достигле пун потенцијал.

Овај начин припреме омогућава да већ наредног дана уживате у сочним паприкама које одишу домаћом топлином и једноставношћу – идеалне за све прилике, од породичних ручкова до свечаних трпеза.

Сомборке пуњене сиром

Потребно је:

           1 кг Сомборке паприке

           1 кг сира за питу

           Со по укусу

паприка сир зимница
Извор:
Žena.Blic
Пише:
Дневник
