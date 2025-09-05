ПАПРИКЕ КОЈЕ НЕ ДОЧЕКАЈУ ЗИМУ! Сомборке пуњене сиром спремите за трен ока, а уживајте већ сутра у сваком залогају
Паприке пуњене сиром буде носталгију и подсећају на укус домаће кухиње из детињства.
Посебно је цењена сорта Сомборка, која својом сочношћу и благом слаткоћом чини савршену базу за фил од сира. Овај рецепт је једноставан, али одличан, у то немојте сумњати.
Традиционални рецепти за паприке пуњене сиром преноси се генерацијама и савршено комбинује свежину поврћа са богатим укусом сира. Паприке се пажљиво пуне, зачине по укусу и оставе да одстоје, како би се ароме сјединиле и достигле пун потенцијал.
Овај начин припреме омогућава да већ наредног дана уживате у сочним паприкама које одишу домаћом топлином и једноставношћу – идеалне за све прилике, од породичних ручкова до свечаних трпеза.
Сомборке пуњене сиром
Потребно је:
• 1 кг Сомборке паприке
• 1 кг сира за питу
• Со по укусу
Комплетну припрему можете погледати ОВДЕ