ПОПУЛАРАН ДЕЧЈИ СОК ИЗАЗВАО ТРОВАЊЕ Девојчица (4) остала без свести МАЈКА УПОЗОРИЛА Моје дете је пило отров, а да то нисмо ни знали

Она је хоспитализована и педијатри су је лечили од тровања токсичним глицеролом - вештачким заслађивачем који се ставља у пиће како би се спречило да се заледи. Код малене Мур дијагностикована је и хипергликемија (нагли пад шећера у крви) због чега је и пала у несвест. Након случаја ове девојчице огласили су се и други лекари из Британије који су забележили да се 21 дете разболело након што су попили само једно поменуто пиће.

Лекари су апеловали на родитеље да деци млађој од осам година никако не дају овај напитак. Како су објаснили, старија деца и одрасли могу да сваре без проблема глицерол, док тела мале деце нису у стању да га прераде, што доводи до опасног нагомилавања супстанце која доводи до наглог и драстичног пада шећера и воде у крви. Код нешто старије деце могу се појавити блажи симптоми, и то главобоља и мучнина услед дехидратације.

После свега што се догодило њеној ћерки, Ким Мур, мајка девојчице, позива власти да уведу забрану конзумирања овог напитка за млађе од 12 година.

- Да је нисам одмах одвела у болницу ко зна шта би се догодило са мојим дететом. Овај напитак се промовише чак и у дечјим играоницама, деле његове бесплатне узорке, а родитељи не знају да се промовише отров. Не бих пожелео оно кроз шта смо прошли ни најгорем непријатељу - поручила је она.

Како је она појаснила симптоми су почели неколико минута након што је Марни попила отприлике пола велике чаше овог пића на дечјем рођендану.

- Купили смо две шоље које се могу поново пунити и моје ћерке су отишле да се играју, јеле су, узимале пиће и враћале се. Марни није ни попила целу чашу, вероватно само пола кад јој је позлило. Отприлике 10 минута касније стање јој се погоршавало, а онда је почела да спава, па сам помислила да је преуморна. Пет минута касније покушала сам да је пробудим, била је ужасно бледа и тад сам схватила да не спава већ да је без свести - описала је девојчицина мама шта се дешавало.

Избезумљена од страха Ким је тресла дете покушавајући да је пробуди, али малена Марни није реаговала. Одмах је позвала Хитну помоћ и лекари су на лицу места установили да има хипергликемију, опасно стање изазвано ниским нивоом шећера у крви који може, у најгорем случају, довести до коме, па чак и смрти. Марни је била без свести око 25 минута, пре него што су јој лекари успешно повећали шећер у крви.

- Кад се коначно пробудила почела је да вришти у агонији говорећи да је боли глава, почела је да повраћа. Сад кад се сетим имала је све симптоме тровањауслед токсичности глицерола - додала је девојчицина мама.

