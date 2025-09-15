ПОРЕД МИКРОФОНА АНА БЕКУТА УМЕ И СА ВАРЈАЧОМ! Овај италијански специјалитет у њеној КУХИЊИ готов за само 30 минута, БРЗО и неодољиво
Ана Бекута није само звезда естраде, већ и љубитељка доброг залогаја. Док многи славе њене хитове на концертима, њени најближи уживају у њеним кулинарским вештинама – једноставним, али софистицираним јелима која освајају на први залогај.
Једно од таквих јела је скалопина у сосу од лимуна, рецепт који је Ана радо поделила са јавношћу. Брзо се припрема, мирисом осваја кућу, а укусом доказује да чак и најједноставније јело може бити прави гурмански доживљај.
Састојци:
• 600 г пилећих или телећих медаљона
• 2 кашике маслиновог уља
• 50 г путера
• 2 чена белог лука
• 1 чаша белог вина
• Сок од једног већег лимуна
• 150 мл пилећег бујона
• 2 кашике брашна
• Со и бибер по укусу
• Свеж першун за декорацију
Припрема:
Медаљоне лагано уваљати у брашно и отресите вишак.
На маслиновом уљу и путеру пропржити месо док не добије златну боју, затим га извадити са стране.
У исту масноћу додати ситно сецкани бели лук, кратко пропржити и залити вином.
Додати сок од лимуна и пилећи бујон, па пустити да прокључа.
Вратити месо у сос и динстати још 10 минута док се укуси не повежу.
На крају посути свежим першуном.
Ово јело најбоље је послужити уз кремасти пире кромпир или благу пасту. Чаша белог вина додатно ће истаћи све ароме и учинити оброк заиста посебним.
Мало историје: Скалопина
Скалопина (Scaloppine) је класично италијанско јело, које се прави од танко исеченог меса – најчешће телећег или пилећег. Његова највећа предност је брзина припреме, али и могућност комбиновања са разним сосовима – од класичних парадајз и капара, преко кремастих, па све до освежавајућих лимун сосова, као што је овај Ана Бекута рецепт.
Ана Бекута показује да право задовољство не мора да захтева сате у кухињи. Њена скалопина у сосу од лимуна доказ је да је довољна добра идеја, мало љубави према укусу и неколико пажљиво одабраних састојака да настане јело које осваја и очи и непце.