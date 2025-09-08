scattered clouds
26°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕТВОРИТЕ МАСЛАЧКЕ У УКУСНИ ДОМАЋИ ЏЕМ Необичан а укусан може се додати палачинкама, чају, салати

08.09.2025. 18:36 18:42
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
џем
Фото: Pexels

Сигурно сте некада правили џем од неког воћа, али испробајте и овај рецепт.

Маслачак увек берите на некој ливади, а ми вам предлажемо да од њега направите џем. Џем од маслачка је једнако укусан и биће супер намаз за палачинке.

Маслачак цвета у пролеће, а овај цвет можете да користите за припрему џема, чаја, да га додајете у салату.

Састојци:

  • 200 г маслачка,
  • 600 г шећера,
  • 500 мл воде,
  • 1/2 кашичице лимунске киселине.

Уберите маслачак и оперите. Исеците жуте латице и ставите у шерпу, па прелијте водом. Кувајте док не крене да кључа, а затим додајте лимунску киселину и смањите температуру на најмању. Кувајте пола сата, па склоните са шпорета.

Поклопите и оставите тако да стоји неких сат времена.Затим процедите кроз газу. Латице маслачка ставите у шерпу и додајте шећер. Кувајте док се шећер не истопи и све време мешајте. Затим кувајте још пола сата без мешања.

Готов џем сипајте у стерилисану теглу и оставите да се охлади на собној теператури.

маслачак џем
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАПРАВИТЕ ЗДРАВУ САЛАТУ, ЧАЈ И СОК ОД МАСЛАЧАКА Искористите максимално овај дар пролећа

НАПРАВИТЕ ЗДРАВУ САЛАТУ, ЧАЈ И СОК ОД МАСЛАЧАКА Искористите максимално овај дар пролећа

10.03.2024. 11:43 11:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДА ЛИ ЈЕ ВАШЕ ДЕТЕ МАСЛАЧАК ИЛИ ОРХИДЕЈА Педијатар упозорава са којим "цветом" ћете имати проблема у одрасању
дете

ДА ЛИ ЈЕ ВАШЕ ДЕТЕ МАСЛАЧАК ИЛИ ОРХИДЕЈА Педијатар упозорава са којим "цветом" ћете имати проблема у одрасању

11.02.2025. 15:15 15:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај