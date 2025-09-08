ПРЕТВОРИТЕ МАСЛАЧКЕ У УКУСНИ ДОМАЋИ ЏЕМ Необичан а укусан може се додати палачинкама, чају, салати
Сигурно сте некада правили џем од неког воћа, али испробајте и овај рецепт.
Маслачак увек берите на некој ливади, а ми вам предлажемо да од њега направите џем. Џем од маслачка је једнако укусан и биће супер намаз за палачинке.
Маслачак цвета у пролеће, а овај цвет можете да користите за припрему џема, чаја, да га додајете у салату.
Састојци:
- 200 г маслачка,
- 600 г шећера,
- 500 мл воде,
- 1/2 кашичице лимунске киселине.
Уберите маслачак и оперите. Исеците жуте латице и ставите у шерпу, па прелијте водом. Кувајте док не крене да кључа, а затим додајте лимунску киселину и смањите температуру на најмању. Кувајте пола сата, па склоните са шпорета.
Поклопите и оставите тако да стоји неких сат времена.Затим процедите кроз газу. Латице маслачка ставите у шерпу и додајте шећер. Кувајте док се шећер не истопи и све време мешајте. Затим кувајте још пола сата без мешања.
Готов џем сипајте у стерилисану теглу и оставите да се охлади на собној теператури.