ПРОБАЈТЕ ДА НАПРАВИТЕ САВРШЕНЕ КНЕДЛИЦЕ! Мекане гриз кнедле од само 2 састојка, готове за секунд
Без домаће супе не може да прође недељни ручак, а ако су у њој мекане кнедле, е тада је ужитак загарантован
Када је прављење кнедли за супу у питању многе, чак и искусне домаћице имају проблем да их направе да буду савршене. Кнедле не смеју да буду тврде, али ни превише мекане, јер се онда распу по шерпи,
Тајна идеалних кнедли је да направите смесу која је довољно густа да не спада са кашике кад је заграбите, али не сме да буде превише густа, јер ће онда кнедле сигурно бити тврде.
Још један трик који смо научили од једне баке која је мајстор за прављење кнедли је и то да кнедле морају да се спуштају у супу која кључа. Ако спустите у топлу супу кнедле ће опет бити тврде.
Уколико правите већу шерпу супе биће вам потребна два јаја. У зависности од тога колика су јаја биће вам потребно од 50 до 100 г пшеничног гриза.
Прво што треба да урадите јесте да пенасто, добро умутите јаје. Затим у њега додајте постепено гриз, неколико по неколико кашика. Када је смеса таква да још увек клизи по тањиру, додајте још 2 кашике гриза. Лепо сједините и оставите да стоји око 5 минута.
То је време које је потребно гризу да упије течност. Уколико након 5 минута смеса стоји, не клизи по тањиру то је знак да је спремна за прављење кнедли. Уколико је ретка додајте још мало гриза.
Малу кашичицу умочите у кључалу супу. Затим захватите кнедлу и лагано је спустите са кашиком у супу и пустите да се одвоји сама. Уколико се распада то је сигуран знак да је смеса ретка.
То је уједно и последња прилика да је дотерате тако што ћете јој додати још мало гриза.
Најгоре је да направите густу смесу, јер ће тада кнедле бити густе, зато је увек боље направити ређе, јер можете да их згуснете.
Након што их направите 3,4 пута сигурни смо да ћете саме моћи да процените колико гриза је довољно за количину јаја које сте ставиле. Тада ће вам за њихову припрему требати буквално само 1 минут.