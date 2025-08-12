ПРПЕЋ – СТАРИ ВОЈВОЂАНСКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ Када се једноставно претвори у неодољиво
Прпећ (или прпец) је стари војвођански специјалитет, најчешће припреман у Срему и Банату.
Некада је служио као ужина, доручак или додатак уз чорбе, нарочито када остане вишка теста од хлеба. Премазан свињском машћу, посут алевом паприком и печен до хрскаве савршености, прпећ је био омиљен у многим домаћинствима, али је временом готово нестао из свакодневне употребе.
Састојци
500 г белог брашна
300 мл млаке воде
1 кесица сувог квасца или 25 г свежег
1 кашичица шећера
1 равна кашика соли
3 кашике свињске масти
1 кашичица алеве паприке (димљена ако имате)
со по укусу
Припрема
У млакој води размутите квасац и шећер. Оставите да одстоји 10 минута да запени. У већу чинију сипајте брашно, додајте со и надошли квасац. Замесите глатко, мекано тесто. По потреби додајте још мало брашна. Покријте крпом и оставите да нарасте око 45 минута.
Кад тесто нарасте, развуците га на побрашњену површину у круг дебљине 1–1,5 цм. Пребаците га у плех обложен папиром за печење.
У мањој шерпици отопите маст, додајте алеву паприку и прстохват соли. Премажите тесто преко целе површине. По жељи, можете избушити тесто виљушком да се равномерно пече.
Пеците у рерни загрејаној на 220°Ц око 15–20 минута, док не порумени и замирише цела кућа.
Како се једе
Прпећ се једе док је још топао, често се ломи руком. Уз јогурт, кисело млеко или домаћи чај, прави је војвођански доручак. Некада се умакао и у супу, или се носио на њиву као ужина за косе и ратаре.
Зашто да га пробате
Прпећ је део кулинарског наслеђа које нестаје. Настаје од најосновнијих састојака, али пружа богат и топао укус који подсећа на детињство, села, баке и једноставан живот. То је јело које нема рекламу, али има душу.