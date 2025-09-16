scattered clouds
22°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Револуција у тегли! ТУРШИЈА БЕЗ СОЛИ И СИРЋЕТА Чак и баке признале да је боља од класичне

16.09.2025. 17:02 17:09
Пише:
Дневник
Извор:
Krstarica
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Заборавите на сирће, заборавите на шећер.

Ова туршија се прави без иједне капи хемије, а сви који су је пробали кажу да је боља од оне коју је правила бака. Да, баш она што је стајала у подруму и мирисала на детињство.

Овај рецепт се ослања на природну ферментацију – процес који не само да чува поврће, већ га претвара у пробиотик. Без конзерванса, без адитива, само со, вода и стрпљење. И да, резултат је туршија која пуцкета под зубима, мирише на земљу и има ону дубину укуса коју индустријске верзије не могу ни да имитирају.

Како се прави?
 

Узмите поврће по избору – карфиол, краставчиће, шаргарепу, паприку. Оперите, насецкајте и сложите у теглу. Додајте хладну воду у коју сте растопили со (на 1 литар воде иде 40 г соли). Покријте газом, оставите на собној температури и заборавите на то 7–10 дана. Повремено проверите, али не мешајте. Кад почне да мирише на туршију – спремна је.

Зашто без сирћета?
 

Сирће убија ферментацију. Ова метода користи природне бактерије које се већ налазе на поврћу. Оне раде посао, без хемије. Резултат је здравија, укуснија туршија која не изазива горушицу и не маскира укус поврћа.

А шта каже бака?

Испрва је била скептична. „Без сирћета? Па то није туршија!“ Али кад је пробала, само је климнула главом и рекла: „Ово је… нешто друго.“ И од тада тражи рецепт.

Савет из прве руке

Ако желите да туршија траје дуже, након ферментације је можете затворити поклопцем и држати у фрижидеру. Укус се мења, постаје дубљи, слојевитији. И да – не заборавите да напишете датум на теглу. Јер кад једном пробате, почећете да правите серије.

зимница сирће со
Извор:
Krstarica
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВАКО ЛУДУ И ДОБРУ ТУРШИЈУ НИСТЕ ПРОБАЛИ Љуто грожђе сјајно иде уз печење
ilustracija

ОВАКО ЛУДУ И ДОБРУ ТУРШИЈУ НИСТЕ ПРОБАЛИ Љуто грожђе сјајно иде уз печење

26.11.2024. 10:56 11:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗИМНИЦА С КАРАКТЕРОМ Пробајте салату од шаргарепе која свако печење чини још бољим
салата

ЗИМНИЦА С КАРАКТЕРОМ Пробајте салату од шаргарепе која свако печење чини још бољим

14.09.2025. 18:41 18:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај