Револуција у тегли! ТУРШИЈА БЕЗ СОЛИ И СИРЋЕТА Чак и баке признале да је боља од класичне
Заборавите на сирће, заборавите на шећер.
Ова туршија се прави без иједне капи хемије, а сви који су је пробали кажу да је боља од оне коју је правила бака. Да, баш она што је стајала у подруму и мирисала на детињство.
Овај рецепт се ослања на природну ферментацију – процес који не само да чува поврће, већ га претвара у пробиотик. Без конзерванса, без адитива, само со, вода и стрпљење. И да, резултат је туршија која пуцкета под зубима, мирише на земљу и има ону дубину укуса коју индустријске верзије не могу ни да имитирају.
Како се прави?
Узмите поврће по избору – карфиол, краставчиће, шаргарепу, паприку. Оперите, насецкајте и сложите у теглу. Додајте хладну воду у коју сте растопили со (на 1 литар воде иде 40 г соли). Покријте газом, оставите на собној температури и заборавите на то 7–10 дана. Повремено проверите, али не мешајте. Кад почне да мирише на туршију – спремна је.
Зашто без сирћета?
Сирће убија ферментацију. Ова метода користи природне бактерије које се већ налазе на поврћу. Оне раде посао, без хемије. Резултат је здравија, укуснија туршија која не изазива горушицу и не маскира укус поврћа.
А шта каже бака?
Испрва је била скептична. „Без сирћета? Па то није туршија!“ Али кад је пробала, само је климнула главом и рекла: „Ово је… нешто друго.“ И од тада тражи рецепт.
Савет из прве руке
Ако желите да туршија траје дуже, након ферментације је можете затворити поклопцем и држати у фрижидеру. Укус се мења, постаје дубљи, слојевитији. И да – не заборавите да напишете датум на теглу. Јер кад једном пробате, почећете да правите серије.