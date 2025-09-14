РУЧАК КОЈИ ОБАРА СА НОГУ! Једноставан рецепт за ловачке шницле које се топе у устима и имају неодољив сос
Ако тражите ручак који је богатог укуса, мирише на домаћу кухињу и лако се спрема, ловачке шницле су прави избор.
Ово јело је омиљено у многим домаћинствима јер се месо топи у устима, а неодољив сос свима се одмах допадне. Рецепт је заиста једноставан, а све што вам треба у кухињи је - љубав према месу.
Састојци за ловачке шницле:
500 г јунећих шницли
100 г брашна
2 кашике алеве паприке
2 чена белог лука
со
бибер
ловоров лист
маслиново уље
Припрема ловачких шницли:
Јунеће шницле истањине чекићем за месо и посолите. Помешајте брашно и алеву паприку, па уваљајте шницле у то. У загрејан тигањ сипајте уље, па спуштајте месо да се пржи.
Посуду за печење науљите, па наређајте половину испрженог меса. Преко шницли поспите мало брашна које је помешано за зачинском паприком. Бели лук исеците ситно, па га равномерно распоредите по месу и зачините по укусу.
Исто урадите и када поређате другу половину меса, па додајте и ловоров лист, па налијте водом да месо огрезне.Посуду са шницлама ставите на ринглу и кувајте док се течност не укрчка. Када су ловачке шницле омекшале, запеците их у загрејаној рерни на 180 степени 10 минута.
Ловачке шницле су спремне за јело и послужите уз пире кромпир и сезонску салату.
Пријатно!