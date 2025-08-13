СЕДАМ РЕЦЕПАТА ЗА ПОЧЕТАК ГОСПОЈИНСКОГ ПОСТА! Лагани, здрави и мирисни ручкови који ће вас заситити
Госпојински пост се сматра најригорознијим, али постоји обиље свежег воћа и поврћа па је самим тим избор за јело далеко већи него зими
Пред нама су две недеље Госпојинског поста, поред духовне стране која је најважнији сегмент овог поста, важно је јести умерено и посно. Због тога вам предлажемо 7 рецепата за ручак у првих 7 дана Госпојинског поста:
Четвртак - Пасуљ пребранац на води
Основне информације:
• Кухиња: Српска / Балканска
• Тип јела: Главно јело, посно (веганско)
• Време припреме: око 20 минута (чишћење и сецкање поврћа)
• Укупно време припреме: око 2 сата (укључујући кување пасуља и печење у рерни)
• Калорије : приближно 280–320 кцал (порција од ~300 г)
• Број порција: 6
• Тежина припреме: Лако
Састојци:
• 500 г белог или шареног пасуља
• 3 главице црног лука
• 2 шаргарепе
• 3-4 чена белог лука
• Ловоров лист, бибер, алева паприка, со
• Мало уља
Припрема:
1. Пасуљ потопи преко ноћи, процеди и стави да се кува с ловоровим листом.
2. На уљу пропржи ситно сецкан лук, шаргарепу и бели лук, додај алеву паприку и сједини с куваним пасуљем.
3. Испећи у рерни око 30–40 мин на 200°Ц.
Петак - Паприкаш од кромпира
Основне информације:
• Кухиња: Српска / Балканска
• Тип јела: Главно јело, посно (веганско)
• Време припреме: 15 мин
• Укупно време припреме: 40–50 мин
• Калорије једног оброка: 250 кцал
• Број порција: 6
• Тежина припреме: Лака
Састојци:
• 1 кг кромпира
• 2 главице црног лука
• 1 црвена паприка (или замрзнута)
• Ловоров лист, алева паприка, со, бибер
• Уље
Припрема:
1. На уљу пропржи лук и паприку, додај алеву паприку, насецкан кромпир и зачине.
2. Налиј водом да огрезне и кувај док кромпир не омекша.
Субота - Посне пуњене паприке
Основне информације:
• Кухиња: Српска / Балканска
• Тип јела: Главно јело, посно (веганско)
• Време припреме: 25 мин
• Укупно време припреме: 1 х
• Калорије једног оброка: ~220–260 кцал
• Тежина припреме: Лака
• Број порција: 6
Састојци:
• 8 паприка бабура (може и замрзнуте)
• 200 г пиринча
• 2 главице лука
• 1 шаргарепа
• Парадајз сок
• Уље, со, бибер, першун
Припрема:
1. На уљу пропржи лук и шаргарепу, додај пиринач, зачини и мало парадајз сока.
2. Напуни паприке, поређај у шерпу, налиј парадајз сок и воду, па кувај око 45 мин на лаганој ватри.
Недеља - Боранија на води
Основне информације
• Кухиња: Српска / Балканска
• Тип јела: Главно јело, посно (веганско)
• Време припреме: 15 мин
• Укупно време припреме: 40–45 мин
• Калорије једног оброка: ~180–200 кцал
• Број порција: 6
• Тежина припреме: Лака
Састојци:
• 500 г бораније
• 2 главице црног лука
• 2 шаргарепе
• Парадајз сок или пелат
• Уље, со, бибер, першун
Припрема:
На уљу пропржи ситно сецкан лук и шаргарепу, додај боранију, парадајз и зачине, налиј водом и крчкајте док боранија не омекша.
Понедељак - Рижото са поврћем
Основне информације:
• Кухиња: Медитеранска / Балканска
• Тип јела: Главно јело, посно (веганско)
• Време припреме: 15 мин
• Укупно време припреме: 30–35 мин
• Калорије једног оброка: ~210–250 кцал
• Тежина припреме: Лака
• Број порција: 6
Састојци:
• 200 г пиринча
• 1 црвена паприка
• 1 тиквица
• 1 шаргарепа
• 1 главица црног лука
• Уље, со, бибер
Припрема:
На уљу пропржи лук и сецкано поврће, додај пиринач и пржи 2 мин, налиј топлом водом или повртним темељцем мало по мало док пиринач не омекша.
Уторак - Посни купус (слатки)
Основне информације:
• Кухиња: Српска / Балканска
• Тип јела: Главно јело, посно (веганско)
• Време припреме: 15 мин
• Укупно време припреме: 45–60 мин
• Калорије једног оброка: ~150–180 кцал
• Број порција: 6
• Тежина припреме: Лака
Састојци:
• 1 мала главица купуса
• 1 црвена паприка
• 1 главица црног лука
• Алева паприка, со, бибер
• Уље
Припрема:
На уљу пропржи лук и паприку, додај насецкан купус, зачини и налиј водом. Крчкајте 45–60 мин док купус не омекша.
Среда - Ђувеч са поврћем
Основне информације:
• Кухиња: Балканска
• Тип јела: Главно јело, посно (веганско)
• Време припреме: 20 мин
• Укупно време припреме: 50–60 мин
• Калорије једног оброка: ~220–250 кцал
• Тежина припреме: Лака
• Број оброка: 6
Састојци:
• 200 г пиринча
• 1 патлиџан
• 1 тиквица
• 2 паприке
• 1 главица црног лука
• Парадајз сок
• Уље, со, бибер, першун
Припрема:
На уљу пропржи лук и поврће исечено на коцкице, додај пиринач и кратко пропржи, налиј парадајз соком и водом, зачини, па пеци у рерни 30–40 мин на 200°Ц.