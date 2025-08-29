СЛАТКЕ ИЛИ СЛАНЕ – ПО ВАШЕМ УКУСУ Бухтле које дишу и миришу за инстант доручак
Припремите мекане и укусне бухтле са филом по избору за доручак, спремне за само 20 минута – једноставно, брзо и савршено за целу породицу.
Када желите брз и укусан доручак, ове бухтле су право решење. Мекане су, топле и могу се пунити филом по вашој жељи – сланим или слатким. Спремне су за само 20 минута, идеалне за ужурбане јутарње сате.
Састојци:
- 250 г готовог квасног или лиснатог теста
- 100 г фила по избору (сир, чоколада, џем, шунка и сир…)
- 1 јаје за премаз
- мало уља или маслаца за подмазивање плеха.
Савет
Бирајте фил који не цури превише током печења, а можете комбиновати слатко и слано по жељи.
Припрема бухтли
Развуците тесто на лагано побрашњеној површини у правоугаоник. Распоредите фил по целој површини теста. Увијте тесто у ролну и исеците на једнаке комаде.
Печење
Плех подмажите уљем или маслацем и поређајте бухтле. Премажите их умућеним јајетом за златну боју. Пеците у претходно загрејаној рерни на 180°Ц око 10 минута, док не порумене.
Ове брзе бухтле са филом по избору су мекане, сочне и спремне да за само 20 минута обогате ваш доручак или ужину.