ШОМЛОИ ГАЛУШКЕ Мађарски десерт који је освајао дворове и посластичарнице широм Европе И ДАНАС ОСВАЈА НА ПРВИ ЗАЛОГАЈ
Мађарска кухиња је широм света препознатљива по јелима као што су гулаш и паприкаш, али оно што мање људи зна јесте да она крије и читав свет раскошних десерта.
Један од најчувенијих слаткиша који је освајао и мађарске дворове и европске посластичарнице јесу Шомлои галушке – права симфонија укуса у чаши.
Рецепт за Шомлои галушке
Састојци:
6 јаја
6 кашика шећера
6 кашика брашна
1 кашика какаа
100 г млевених ораха
50 г сувог грожђа
100 мл рума
500 мл млека
2 кесице ванилин шећера
2 кашике шећера за крем
50 г чоколаде
200 мл слатке павлаке
Припрема:
Одвојите беланца од жуманца. Умутите беланца у чврст снег. Жуманца умутите са шећером, па лагано додајте брашно.
Тесто поделите на три дела: један оставите жут, у други додајте какао, а у трећи млевене орахе. Пеците сваки посебно у плеху, док не порумени.
Скувајте крем: загрејте млеко са ванилин шећером, умућена жуманца и мало шећера додајте у топло млеко и мешајте док се не згусне.
Сува грожђа потопите у рум.
Исеците коре на коцкице, па у дубљу чинију ређајте ред жутог бисквита, ред крема, затим какао бисквит, суво грожђе, орахе, па поново крем. Наставите док не потрошите све.
На крају прекријте шлагом и прелијте растопљеном чоколадом.
Овај десерт најбоље је послужити у чашама или чинијама, јер тада долази до изражаја његова слојевитост.
Шомлои галушке нису тек обичан колач – то је десерт који у себи спаја најлепше укусе мађарске посластичарске традиције. Комбинација бисквита, ораха, рума и чоколаде чини га незаборавним, а свако ко га једном проба пожелеће да га направи поново. Ако сте до сада Мађарску повезивали само са гулашом, време је да откријете и њено слатко лице.