ШОМЛОИ ГАЛУШКЕ Мађарски десерт који је освајао дворове и посластичарнице широм Европе И ДАНАС ОСВАЈА НА ПРВИ ЗАЛОГАЈ

16.09.2025. 21:27 21:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
колач
Фото: АИ илустрација

Мађарска кухиња је широм света препознатљива по јелима као што су гулаш и паприкаш, али оно што мање људи зна јесте да она крије и читав свет раскошних десерта.

Један од најчувенијих слаткиша који је освајао и мађарске дворове и европске посластичарнице јесу Шомлои галушке – права симфонија укуса у чаши.

Рецепт за Шомлои галушке

Састојци:

6 јаја

6 кашика шећера

6 кашика брашна

1 кашика какаа

100 г млевених ораха

50 г сувог грожђа

100 мл рума

500 мл млека

2 кесице ванилин шећера

2 кашике шећера за крем

50 г чоколаде

200 мл слатке павлаке

Припрема:

Одвојите беланца од жуманца. Умутите беланца у чврст снег. Жуманца умутите са шећером, па лагано додајте брашно.

Тесто поделите на три дела: један оставите жут, у други додајте какао, а у трећи млевене орахе. Пеците сваки посебно у плеху, док не порумени.

Скувајте крем: загрејте млеко са ванилин шећером, умућена жуманца и мало шећера додајте у топло млеко и мешајте док се не згусне.

Сува грожђа потопите у рум.

Исеците коре на коцкице, па у дубљу чинију ређајте ред жутог бисквита, ред крема, затим какао бисквит, суво грожђе, орахе, па поново крем. Наставите док не потрошите све.

На крају прекријте шлагом и прелијте растопљеном чоколадом.

Овај десерт најбоље је послужити у чашама или чинијама, јер тада долази до изражаја његова слојевитост.

Шомлои галушке нису тек обичан колач – то је десерт који у себи спаја најлепше укусе мађарске посластичарске традиције. Комбинација бисквита, ораха, рума и чоколаде чини га незаборавним, а свако ко га једном проба пожелеће да га направи поново. Ако сте до сада Мађарску повезивали само са гулашом, време је да откријете и њено слатко лице.

мађарска кухиња десерт колач
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
