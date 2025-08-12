СТИГЛИ НЕОБИЧНИ ПЛОДОВИ ИЗ ДАЛЕКИХ КРАЈЕВА! Српске пијаце преплављене чудесним бојама, ОБЛИЦИМА и укусима које нисте могли ни да замислите
Ако сте последњих месеци свраћали на неку од већих пијаца у Србији, вероватно сте приметили да између домаћих јабука, грожђа и шљива све чешће ничу праве мале егзотичне оазе.
Продавци нуде воће које до скоро нисмо виђали ван специјализованих радњи - банана краставац, рогата диња, афричка јабука, различите сорте черија. Све је део тренда да потрошачи желе нове укусе, необичне текстуре и воће које је подједнако занимљиво на фотографији колико и на тањиру.
Банана краставац - краставац који изгледа као банана
Банана краставац је дугуљасти, жућкаст плод који обликом подсећа на банану, а укусом на благ и освежавајући краставац. Потиче из Јужне Америке, али се лако узгаја и код нас у пластеницима. Овај плод уствари је воће, јер спада у породицу диња, а осим што лепо изгледа, богат је водом и витамином Ц и у кухињи се користи свеже, у салатама или као декорација.
Кивано - рогата диња из Африке
Кивано, познат и као рогата диња, потиче из Африке и препознатљив је по јарко наранџастој кори препуној малих шиљака. Унутрашњост му је светлозелена, желатинозна, са благим укусом који подсећа на комбинацију краставца, кивија и банане. Осим што је пун антиоксиданата и витамина А и Ц, кивано је и прави хит због свог необичног изгледа.
Различите сорте парадајза
На пијацама се сада могу наћи и разне сорте парадајза које иду далеко изван класичне црвене боје - жуте, наранџасте, љубичасте па чак и шарене. Свака сорта има специфичну слаткоћу и арому, што их чини омиљеним код гурмана и кувара који воле да унесу боју и разноврсност у јела.
Зашто је егзотика све популарнија
Купци све више траже нове укусе, а пијаце одговарају понудом која спаја егзотику са домаћим узгојем. Многи пољопривредници су увидели да узгој оваквих култура није компликован, а да привлачи пажњу и повећава продају. Осим што пружа кулинарско задовољство, егзотично воће уноси и елемент изненађења на трпезу.
Плодови кактуса: Сигурно сте их виђали на мору крај пута, а да ли знате да су веома укусни за јело