МОЖДА НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ПОВЕЖЕТЕ НА Wi-Fi, АЛИ ОН МОЖЕ ДА СЕ ПОВЕЖЕ НА ВАС! Истраживање открило запањујуће чињенице
Истраживачи са Karlsruhe Institute of Technology (KIT) показали су да је могуће препознати људе искључиво путем Wi-Fi сигнала у њиховом окружењу, без потребе да поседују телефон, сат или било који други уређај.
Уместо традиционалних метода, систем користи начин на који бежични уређаји међусобно комуницирају, стварајући изузетно детаљну слику присуства, позе и покрета особе, готово идентичну фотографији, али формирану искључиво на основу радио-таласа.
Професор Торстен Штруфе из КАСТЕЛ-а, института за безбедност и поузданост информација при KIT-у, објашњава да се овакав приказ околине ствара анализом ширења радио-таласа, слично као што камера користи светлост. Процес не захтева да особа има активан уређај – чак и ако су сви њени уређаји искључени, систем може користити сигнале других Wi-Fi рутера у околини да детектује присуство и покрете. Ова технологија, по његовим речима, може претворити било који простор са активним Wi-Fi-јем у невидљиви сензор покрета и идентитета.
Wi-Fi сигнали као нова форма надзора
Јулијан Тот из КАСТЕЛ-а упозорава да свака Wi-Fi мрежа, укључујући оне у кафићима, канцеларијама и домовима, може постати алат за неовлашћен надзор. Ако особа редовно пролази поред одређеног рутера, њен образац кретања може бити забележен и касније коришћен за идентификацију и то без њеног знања или сагласности. Такви подаци, теоретски, могли би бити доступни државним органима или приватним компанијама.
За разлику од ранијих метода које су користиле ЛИДАР сензоре или сложене податке о стању канала (CSI), нова техника не захтева никакав специјалан хардвер. Користи стандардне Wи-Фи уређаје и сигнале који се свакодневно размењују унутар мреже. Анализом тзв. beamforming feedback информација (БФИ) које се преносе нешифровано, могуће је реконструисати облик и кретање особа у простору из више углова. Када се овакви подаци обраде машинским учењем, систем може идентификовати појединца у року од неколико секунди.
Резултати студије на 197 учесника показали су готово 100% тачност у препознавању, без обзира на начин хода или угао посматрања. Научници упозоравају да би широка доступност Wи-Фи мрежа могла створити глобалну инфраструктуру пасивног надзора, у којој би приватност постала готово немогућа.
Како бежичне мреже данас постоје у готово сваком дому, канцеларији и јавном простору, потреба за енкрипцијом и заштитним протоколима постаје важнија него икада, пише Interesting Engineering.