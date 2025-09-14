СВЕ ДОМАЋИЦЕ ГРЕШЕ Право време за кнедле у супи је изненађујуће прецизно
Златна, мирисна супа са савршено меканим кнедлама често је понос сваке трпезе, али баш те мале лоптице умеју да задају главобољу.
Већина их кува „од ока“, што је највећа замка – зато кнедле постану превише тврде, распадну се или изгубе облик.
Колико онда траје идеално кување? Тачно 12 минута. На средњој температури, у кључалој супи, то је време када кнедле постану лагане, нарасту и задрже облик. Све преко тога претвара их у гњецаву масу без текстуре.
Митови у кухињи
„Кад испливају – готове су!“ – Не, то се деси већ после 5–6 минута, кад су још сирове.
„Под поклопцем се брже скувају.“ – Истина је супротна: пара кнедле чини гуменим.
Мали трик за савршен резултат
Умешајте кашичицу уља у смесу и оставите је 10 минута да одстоји пре кувања. Тако ће кнедле бити еластичне и неће се распадати.
Годинама смо кнедле кували погрешно, али решење је једноставно – измерите време и оставите шерпу отклопљену. Тако супа коначно добија оно што јој је одувек недостајало: праве, нежне кнедле које миришу на дом и породичну топлину.