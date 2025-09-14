ТАКО ХРСКАВЕ, ТАКО СОЧНЕ – А НЕМАЈУ НИ ГРАМ МЕСА Ево како да вам кромпир шницле пуњене печуркама успеју из прве
Направите шницле од кромпира пуњене печуркама – хрскаве споља, сочне изнутра и готове за мање од сат времена. Идеалан ручак или вечера за целу породицу.
Хрскаве споља, дивно сочне изнутра и пуне укуса – ове шницле од кромпира са филом од печурака права су посластица! Идеалан су избор за ручак или вечеру, а припрема је једноставна и брза.
Састојци
За шницлу:
- 300 г кромпира
- 3 кашике кукурузног брашна (или кукурузног скроба)
- Со и бибер по укусу
- Паприка у праху
- Биљно уље за пржење.
За фил од печурака:
- 200 г печурака
- 1 главица црног лука
- Млади лук по укусу
- Со и бибер по укусу
- 1-2 кашике путера за пржење.
Савет
Да би шницле остале хрскаве, пржите их на средње јакој ватри и не претрпавајте тигањ – тако ће се лепо запећи споља, а фил остати сочан.
Припрема
Ситно насецкајте црни лук и млади лук. Печурке очистите и исецкајте на танке листове. У тигању загрејте путер и пропржите лук док не постане стакласт. Додајте печурке, посолите и побиберите по укусу, па пржите док не омекшају и испари вишак течности.
Кромпир скувајте, ољуштите и изгњечите виљушком. Додајте кукурузно брашно, со, бибер и паприку, па сједините у глатко тесто. Од теста обликујте пљескавице или танке шницле.
На сваку шницлу ставите кашику фила од печурака и поклопите другом шницлом, формирајући сендвич. Загрејте биљно уље у тигању и пржите шницле са обе стране док не добију златно-смеђу боју и хрскаву корицу. Послужите топле, по жељи уз салату или сос по избору.