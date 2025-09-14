ДОСАД СЕ НА СИЦИЛИЈУ ПЛОВИЛО И ЛЕТЕЛО, А УБУДУЋЕ... Месински мореуз добија најдужи висећи мост на свету, који већ зову чудо технологије
Италија је недавно званично дала зелено светло за један од најамбициознијих инфраструктурних пројеката у својој историји – изградњу моста који ће први пут директно повезати Сицилију с остатком земље.
Припремни радови, укључујући геолошка и археолошка испитивања те експропријације земљишта, требало би да почну крајем ове године, а сама градња 2026, пише BiznisInfo.ba.
Мост преко Месинског мореуза, вредан 13,5 милијарди евра, требало би бити завршен до 2032. или 2033. године, а италијанска влада га описује као стратешку инвестицију која ће „преобликовати југ земље”. Планирани мост имаће укупну дужину од 3,7 километара, с главним распоном од 3,3 километра, што га чини потенцијално најдужим висећим мостом на свету.
Предвиђено је шест трака за друмски саобраћај и две железничке пруге, чиме ће се знатно побољшати повезаност Сицилије и Калабрије. Изградњу ће водити међународни конзорцијум „Еуролинк”, у којем учествују италијанска kompanija Webuild, шпанска Sacyr и јапански гигант ИХИ.
Економски мотор за југ земље
Италијанска влада пројекат види као снажан подстицај за економски развој неразвијеног југа земље. Предвиђа се да ће мост директно и индиректно отворити на десетине хиљада радних места, ојачати транспортне и логистичке капацитете и повећати атрактивност региона за туристе и инвеститоре.
„Ово није само мост, то је симбол повезивања и модернизације – изјавио је недавно италијански министар инфраструктуре Maтeo Салвини, наглашавајући да ће пројекат помоћи у смањењу економског јаза између севера и југа Италије. Такође је рекао да би ово требало бити „највећи инфраструктурни пројект на Западу”.
Геополитички значај
Мост је класификован као инфраструктура „двојног коришћења”, што значи да ће имати и стратешку улогу за одбрану и сигурност. Оваква класификација омогућава Италији да део трошкова пројекта покрије из одбрамбеног буџета, у складу с обавезама према НАТО-у.
Аналитичари сматрају да пројекат има и геополитичку димензију, јер ће јача повезаност Сицилије повећати њен стратешки значај у Средоземљу, посебно у светлу глобалних напетости и повећаног присуства НАТО-а у регији.
Мост преко Месинског мореуза упоређује се с неким од најпознатијих светских инфраструктурних пројеката, попут моста Akashi Kaikyo у Јапану или данско-шведског Øresund моста.
Ако све буде ишло према плану, Италија би могла постати дом технолошки најнапреднијег висећег моста икада изграђеног.
Између сна и ризика
Мост који ће спојити Сицилију с копном Италије обећава економски процват, отварање радних места и модернизацију транспортних мрежа. Међутим, успех пројекта зависиће од способности владе и извођача да управљају финансијским, еколошким и сигурносним изазовима.
Ако пројекат успе, Италија би могла добити не само нови инфраструктурни симбол, већ и моћан економски мотор за свој југ – регију која већ деценијама тражи прилику за развој.
Ако не успе, остаје ризик да ће мост постати још један пример грандиозне идеје која је потонула под теретом трошкова и контроверзи.