light rain
18°C
14.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОСАД СЕ НА СИЦИЛИЈУ ПЛОВИЛО И ЛЕТЕЛО, А УБУДУЋЕ... Месински мореуз добија најдужи висећи мост на свету, који већ зову чудо технологије

14.09.2025. 18:13 18:25
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
сицилија
Фото: Pexels

Италија је недавно званично дала зелено светло за један од најамбициознијих инфраструктурних пројеката у својој историји – изградњу моста који ће први пут директно повезати Сицилију с остатком земље.

Припремни радови, укључујући геолошка и археолошка испитивања те експропријације земљишта, требало би да почну крајем ове године, а сама градња 2026, пише BiznisInfo.ba.

Мост преко Месинског мореуза, вредан 13,5 милијарди евра, требало би бити завршен до 2032. или 2033. године, а италијанска влада га описује као стратешку инвестицију која ће преобликовати југ земље. Планирани мост имаће укупну дужину од 3,7 километара, с главним распоном од 3,3 километра, што га чини потенцијално најдужим висећим мостом на свету.

мапа
Фото: Pexels

Предвиђено је шест трака за друмски саобраћај и две железничке пруге, чиме ће се знатно побољшати повезаност Сицилије и Калабрије. Изградњу ће водити међународни конзорцијум Еуролинк, у којем учествују италијанска kompanija Webuild, шпанска Sacyr и јапански гигант ИХИ.

Економски мотор за југ земље

Италијанска влада пројекат види као снажан подстицај за економски развој неразвијеног југа земље. Предвиђа се да ће мост директно и индиректно отворити на десетине хиљада радних места, ојачати транспортне и логистичке капацитете и повећати атрактивност региона за туристе и инвеститоре.

Ово није само мост, то је симбол повезивања и модернизације – изјавио је недавно италијански министар инфраструктуре Maтeo Салвини, наглашавајући да ће пројекат помоћи у смањењу економског јаза између севера и југа Италије. Такође је рекао да би ово требало бити највећи инфраструктурни пројект на Западу.

sicilija
Фото: Pexels

Геополитички значај

Мост је класификован као инфраструктура двојног коришћења, што значи да ће имати и стратешку улогу за одбрану и сигурност. Оваква класификација омогућава Италији да део трошкова пројекта покрије из одбрамбеног буџета, у складу с обавезама према НАТО-у.

Аналитичари сматрају да пројекат има и геополитичку димензију, јер ће јача повезаност Сицилије повећати њен стратешки значај у Средоземљу, посебно у светлу глобалних напетости и повећаног присуства НАТО-а у регији.

Мост преко Месинског мореуза упоређује се с неким од најпознатијих светских инфраструктурних пројеката, попут моста Akashi Kaikyo у Јапану или данско-шведског Øresund моста.

Ако све буде ишло према плану, Италија би могла постати дом технолошки најнапреднијег висећег моста икада изграђеног.

Између сна и ризика

Мост који ће спојити Сицилију с копном Италије обећава економски процват, отварање радних места и модернизацију транспортних мрежа. Међутим, успех пројекта зависиће од способности владе и извођача да управљају финансијским, еколошким и сигурносним изазовима.

Ако пројекат успе, Италија би могла добити не само нови инфраструктурни симбол, већ и моћан економски мотор за свој југ – регију која већ деценијама тражи прилику за развој.

Ако не успе, остаје ризик да ће мост постати још један пример грандиозне идеје која је потонула под теретом трошкова и контроверзи.

сицилија мост инфраструктурни пројекти
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО/ВИДЕО) ЕРУПТИРАО ВУЛКАН НАОЧИГЛЕД ТУРИСТА Драматичне сцене са Сицилије
etna

(ФОТО/ВИДЕО) ЕРУПТИРАО ВУЛКАН НАОЧИГЛЕД ТУРИСТА Драматичне сцене са Сицилије

02.06.2025. 19:17 19:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРОДУЖЕНИ ВИКЕНД НА СИЦИЛИЈИ ЗА САМО 1 ЕВРО Ево како освојити путовање у рајску Сикулијану (ФОТО/ВИДЕО)
авио

ПРОДУЖЕНИ ВИКЕНД НА СИЦИЛИЈИ ЗА САМО 1 ЕВРО Ево како освојити путовање у рајску Сикулијану (ФОТО/ВИДЕО)

17.03.2025. 17:57 18:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
“ПУШТАЈУ ИЗ ЗАТВОРА ОНЕ КОЈИ СУ УВЕК ОДБИЈАЛИ ДА САРАЂУЈУ СА ПРАВДОМ…” Породице жртава сицилијанске мафије плаше се повратка ослобођених мафијаша

“ПУШТАЈУ ИЗ ЗАТВОРА ОНЕ КОЈИ СУ УВЕК ОДБИЈАЛИ ДА САРАЂУЈУ СА ПРАВДОМ…” Породице жртава сицилијанске мафије плаше се повратка ослобођених мафијаша

03.01.2025. 20:34 20:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај