ПРИПРЕМАЛА СЕ ЗА ПЕНЗИЈУ И ЗАСЛУЖЕН ОДМОР, А ОНДА СУ ЈОЈ ДЕЦА ЗАТРАЖИЛА „ЧИШЋЕЊЕ СМРТИ” Звучи морбидно, али шта стоји иза ове шведске филозофије?
Одлазак у пензију представља један нов начин живота, али за многе може да представља и крај – посебно то мисле они око вас. Једна жена се спрема за пензију, али јој деца не дозвољавају да мирује.
Наиме, Евелин пуни 65 година и спрема се за пензију, а њена деца сада причају о нечему што се зове „шведско чишћење смрти”.
Шта је „шведско чишћење смрти”?
Иако може звучати морбидно, „шведско чишћење смрти” је филозофија заснована на практичности. На шведском се назива 'döstädning' и у суштини представља вежбу организовања која вам помаже да поједноставите свој живот и смањите терет на вољене особе када вас више не буде.
Како старите, почињете да се решавате ствари које сте током живота сакупили, а које вам више нису потребне како нико касније не би морао то да ради уместо вас. Задржавате оно што је корисно или вам је значајно, а све остало пуштате да оде.
„Посетите своје складишне просторе и почните да вадите ствари које се тамо налазе”, пише Маргарета Mагнусон која је популаризовала ову филозофију у књизи из 2017. године, „Нежна уметност шведског чишћења смрти”.
Шведско чишћење смрти за ваше финансије
Пошто се Евелин спрема за пензију, организовање непотребних ствари јој може помоћи да смањи број ствари које поседује, па чак и да се пресели у мањи стан или кућу, што би могло да јој смањи трошкове живота у пензији. Такође, постајући пажљивија у томе на шта троши и шта купује, могла би боље да управља својим пензионим фондом и да троши на оно што јој је заиста важно.
Али није реч само о сређивању ствари. „Шведско чишћење смрти” у финансијском смислу може значити и затварање рачуна које више не користи и одбацивање папирологије која јој више није потребна. На пример, да ли вам заиста треба оних неколико кутија у подруму са пореским документима старим 30 година? Важно је сазнати шта морате сачувати, а остало безбедно уништити.
Такође, може значити и организовање рачуна, података о банковним рачунима, осигурању и других правних докумената, како би ваши наследници имали све што им је потребно надохват руке за управљање вашом имовином. Те информације можете чувати у фасциклама, у сигурносном трезору банке или на сигурном online порталу.
Да бисте „почистили” своје финансије, можете се фокусирати на отплату свих дугова са високим каматама сада, како не бисте оставили терет наследницима. Такође, можда бисте могли да консолидујете неке своје финансијске рачуне.
Такође је право време да преиспитате и избалансирате своја улагања. Пошто се Евелин спрема за пензију, можда би желела да преусмери своја улагања ка опцијама са нижим ризиком, као што су хартије од вредности са фиксним приходима или фондови новчаног тржишта.
Не заборавите да проверите да ли је ваш тестамент ажуриран и обавезно освежите податке о корисницима у тестаменту, пензионом плану и полиси животног осигурања.
Очистите и своју имовину
Примена филозофије шведског чишћења смрти на планирање наследства може ослободити ваше најближе од финансијског стреса после ваше смрти. Замислите да Евелин остави гомилу ствари – од куће пуне намештаја и колекција ситница до хрпа старих фото-албума. Пролазак кроз све то може бити веома дуготрајан и емотиван процес за њену децу.
Идеално је да олакшате несметани пренос имовине на наследнике. То значи да сада треба размотрити планирање наследства и пореске импликације. Не само да се на тај начин смањује терет за наследнике, већ и помаже да сачувате своју имовину и оставштину осигуравајући да се ваша воља поштује.
Шта Евелин оставља наследницима?
На пример, Евелин можда жели да остави нешто деци и унуцима, али исто тако може да укључи и донацију у тестаменту некој хуманитарној организацији која јој је важна. Њен супруг је преминуо од рака, па можда жели део имовине да усмери на истраживање рака.
Важно је разговарати са својим најближима о томе шта они желе и, што је можда још важније, шта не желе. Можда Евелинина деца не желе њене кристалне и порцеланске ствари, па их може поклонити или донирати као део процеса чишћења.
Укључивање шведског чишћења смрти у планирање наследства може такође олакшати ажурирање тестамента смањењем броја ствари које остављате и јасним одређивањем ко шта наслеђује. Ако живите окружени гомилом ствари, вероватно нећете прецизирати ко добија који део имовине, што може изазвати сукобе међу члановима породице.
Пренос ваше имовине може подлећи порезу на иметак ако њена вредност премаши савезну пореску границу за изузеће. Вреди се консултовати са пореским саветником како бисте осигурали да максимално искористите могућности за пренос имовине наследницима.