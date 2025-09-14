МНОГИ ОД НАС НАКОН КУПОВИНЕ СИРА НАПРАВЕ НАЈВЕЋУ ГРЕШКУ Донесемо га кући и урадимо оно што никако не бисмо смели
Многи од нас када купе сир у продавници, изваде га из провидне фолије и ставе у фрижидер мислећи да смо урадили све како треба. Ипак, та провидна пластична фолија која је штитила сир на полици постаје највећи непријатељ када га донесете кући, пише Крстарица.
Стручњаци, наиме, објашњавају да провидна пластична фолија прекида приступ ваздуху који је кључан за очување свежине, поготово код тврдих и маснијих сирева. Истовремено, оставља да светлост делује на површину, што мења боју и деградира укус. Заробљена влага постаје легло за плесан и слузав слој.
Зато је савет да, уместо пластике, сир обмотате у папир за печење или воштани папир. Ови материјали омогућавају да сир „дише“, задржавају оптималну влажност и спречавају ширење мириса по фрижидеру. По жељи, овако умотан сир можете додатно заштитити херметички затвореном кутијом.
Тврди сиреви попут пармезана често долазе вакумирани и безбедни су док год амбалажа остане неоштећена. Након отварања, сир пребаците у стаклену посуду с поклопцем или га замотајте у благо навлажену памучну крпу да се не пресуши.
Иако замрзавање продужава рок трајања, боја, текстура и укус сирева се мењају након одмрзавања. Уместо ризика, купујте мање количине које ћете моћи да потрошите у року од неколико дана и уживајте у аутентичном укусу.
Применом ових једноставних корака продужићете свежину и укус сира, а фрижидер ће остати без нежељених мириса и плесни.