Тајна је у ракији ОВО НИСУ ОБИЧНЕ ТУФАХИЈЕ Направите и уживајте у новом укусу
Сви знају за туфахије из Босне, али у појединим деловима западне Србије и Шумадије припремале су се другачије туфахије.
Једноставније су и сиромашније, али подједнако укусне.
Састојци:
6 киселих јабука
200 г ораха (ситно млевених)
2 кашике меда
1 кашичица цимета
50 г сувог грожђа
мало ракије или рума (опционо)
Припрема:
Јабуке ољуштити и издубити средину.
Орахе помешати са медом, сувим грожђем, циметом и кашичицом ракије.
Том смесом напунити јабуке и поређати их у плех.
Сипати мало воде у плех и пећи на 180°Ц око 30 минута, док јабуке не омекшају.
Послужити млаке, са кашиком киселе павлаке или домаћег кајмака (што је специфично за овај крај!).
Зашто је посебан?
Ово није десерт у класичном смислу, већ зимска ужина наших старих. У Шумадији се веровало да јабука печена с орасима „јача крв“ и греје организам, па се често спремала за децу и старије. Додавање мало кајмака преко топле јабуке било је право јело „за душу“.