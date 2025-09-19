clear sky
Тајна је у ракији ОВО НИСУ ОБИЧНЕ ТУФАХИЈЕ Направите и уживајте у новом укусу

19.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије/Ало.рс
туфахије
Фото: printscreen Youtube/TV Forum

Сви знају за туфахије из Босне, али у појединим деловима западне Србије и Шумадије припремале су се другачије туфахије.

Једноставније су и сиромашније, али под‌једнако укусне.

Састојци:

6 киселих јабука

200 г ораха (ситно млевених)

2 кашике меда

1 кашичица цимета

50 г сувог грожђа

мало ракије или рума (опционо)

Припрема:

Јабуке ољуштити и издубити средину.

Орахе помешати са медом, сувим грожђем, циметом и кашичицом ракије.

Том смесом напунити јабуке и поређати их у плех.

Сипати мало воде у плех и пећи на 180°Ц око 30 минута, док јабуке не омекшају.

Послужити млаке, са кашиком киселе павлаке или домаћег кајмака (што је специфично за овај крај!).

Зашто је посебан?

Ово није десерт у класичном смислу, већ зимска ужина наших старих. У Шумадији се веровало да јабука печена с орасима „јача крв“ и греје организам, па се често спремала за децу и старије. Додавање мало кајмака преко топле јабуке било је право јело „за душу“.

