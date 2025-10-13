overcast clouds
13.10.2025.
Нови Сад
УКУС КОЈИ ВРАЋА У ДЕТИЊСТВО – ЦАРСКА ПИТА Сочна и невероватно једноставна вечера, спремна за 30 минута

13.10.2025. 18:13
Фото: youtube prinstcrin/Domaći Kuhar

Царска пита је доказ да нешто једноставно може бити и неодољиво, укус сласних залогајчића освојиће и најизбирљивије госте, а вама донети рецепт којем ћете се радо враћати

Царска пита је слано јело које спаја једноставност припреме и богатство укуса. Мекана, мирисна и пуна разноврсних састојака, идеална је као лагана вечера, доручак или слано послужење за госте. Припрема се брзо, а резултат је пита која одушевљава својом сочношћу и разноликошћу текстура – права „царска“ комбинација за сваки сто.

Основне информације

Кухиња: Домаћа / традиционална

Тип јела: Слано пециво / пита

Време припреме: 15 минута

Време печења: 20–25 минута

Укупно време припреме: 40 минута

Број порција: 8–10

Тежина припреме: Лако

Састојци:

о          Јаја 4

о          Брашно 2 чаше (од 2 дл)

о          Кукурузно брашно 1 чаша

о          Јогурт 250 мл

о          Уље 100 мл

о          Прашак за пециво 1 кесица

о          Шунка 100 г

о          Паризер 100 г

о          Чајна кобасица 100 г

о          Кисели краставчићи 4 ком

о          Со 2 кашичице

о          (по жељи) Сир 100 г

о          (по жељи) Кисела црвена паприка 2–3 кашике

Фото: youtube prinstcrin/Domaći Kuhar

 Припрема:

1. Мућење смесе: У дубљој посуди умутити јаја пенасто и додати со. Затим сипати јогурт и уље, па све добро сјединити.

2. Припрема суве смесе: У другој посуди помешати брашно, кукурузно брашно и прашак за пециво. Постепено додавати у умућена јаја, мешајући варјачом док се не добије глатка смеса средње густине.

3. Додавање надева: Ситно исецкати шунку, паризер, чајну кобасицу и краставчиће. По жељи додати нарендан сир и мало сецкане киселе паприке. Све лагано умешати у смесу.

4. Печење: Тепсију (30×40 цм) науљити и посути брашном. Смесу равномерно распоредити и пећи у загрејаној рерни на 200°Ц око 20–25 минута, док пита не порумени и не добије лепу златну корицу.

5. Служење: Оставити да се мало прохлади, исећи на коцке и послужити уз јогурт или кефир.

Фото: youtube prinstcrin/Domaći Kuhar

Савети за савршену царску питу

о          Ако желите богатији укус, додајте мало ренданог качкаваља у смесу пре печења.

о          Царска пита се може правити и без меса — додајте више сира, маслине, тиквицу или спанаћ.

о          Одлична је и сутрадан, само је кратко подгрејте у рерни или тигању да поново постане хрскава.

Stil.Kurir

пита рецепт шпанска
Извор:
Стил. Курир/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
