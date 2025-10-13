УКУС КОЈИ ВРАЋА У ДЕТИЊСТВО – ЦАРСКА ПИТА Сочна и невероватно једноставна вечера, спремна за 30 минута
Царска пита је доказ да нешто једноставно може бити и неодољиво, укус сласних залогајчића освојиће и најизбирљивије госте, а вама донети рецепт којем ћете се радо враћати
Царска пита је слано јело које спаја једноставност припреме и богатство укуса. Мекана, мирисна и пуна разноврсних састојака, идеална је као лагана вечера, доручак или слано послужење за госте. Припрема се брзо, а резултат је пита која одушевљава својом сочношћу и разноликошћу текстура – права „царска“ комбинација за сваки сто.
Основне информације
Кухиња: Домаћа / традиционална
Тип јела: Слано пециво / пита
Време припреме: 15 минута
Време печења: 20–25 минута
Укупно време припреме: 40 минута
Број порција: 8–10
Тежина припреме: Лако
Састојци:
о Јаја 4
о Брашно 2 чаше (од 2 дл)
о Кукурузно брашно 1 чаша
о Јогурт 250 мл
о Уље 100 мл
о Прашак за пециво 1 кесица
о Шунка 100 г
о Паризер 100 г
о Чајна кобасица 100 г
о Кисели краставчићи 4 ком
о Со 2 кашичице
о (по жељи) Сир 100 г
о (по жељи) Кисела црвена паприка 2–3 кашике
Припрема:
1. Мућење смесе: У дубљој посуди умутити јаја пенасто и додати со. Затим сипати јогурт и уље, па све добро сјединити.
2. Припрема суве смесе: У другој посуди помешати брашно, кукурузно брашно и прашак за пециво. Постепено додавати у умућена јаја, мешајући варјачом док се не добије глатка смеса средње густине.
3. Додавање надева: Ситно исецкати шунку, паризер, чајну кобасицу и краставчиће. По жељи додати нарендан сир и мало сецкане киселе паприке. Све лагано умешати у смесу.
4. Печење: Тепсију (30×40 цм) науљити и посути брашном. Смесу равномерно распоредити и пећи у загрејаној рерни на 200°Ц око 20–25 минута, док пита не порумени и не добије лепу златну корицу.
5. Служење: Оставити да се мало прохлади, исећи на коцке и послужити уз јогурт или кефир.
Савети за савршену царску питу
о Ако желите богатији укус, додајте мало ренданог качкаваља у смесу пре печења.
о Царска пита се може правити и без меса — додајте више сира, маслине, тиквицу или спанаћ.
о Одлична је и сутрадан, само је кратко подгрејте у рерни или тигању да поново постане хрскава.