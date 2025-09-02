УВЕЧЕ ЗАМЕСИТЕ УЈУТРУ ПЕЦИТЕ Савршен домаћи хлеб који успева и почетницима у кухињи
Замислите да се пробудите уз мирис свеже печеног хлеба, меканог унутра и хрскавог споља.
Не морате дуго да га месите, нити да чекате сатима – само једноставан рецепт који увече припремите, а ујутру ставите у рерну и хлеб је спреман. Савршено за оне који воле укусан хлеб, али немају много времена.
Састојци:
500 г белог брашна
300 мл хладне воде
5 г соли
7 г сувог квасца
1 кашика уља (маслиново или обично) – по жељи
Начин припреме:
У великој чинији помешајте брашно, квасац и со.
Додајте воду и уље, па промешајте дрвеном кашиком или рукама док не добијете лепо, мало лепљиво тесто.
Покријте чинију фолијом или крпом и оставите у фрижидеру преко ноћи (8–12 сати).
Ујутру загрејте рерну на 220°C.
Преместите тесто на папир за печење, направите неколико резова на врху и ставите у рерну.
Пеците25-30 минута, док хлеб не добије златну корицу. Можете га првих 10, 15 минута прекрити фолијом да не би пребрзо добио тамну корицу.
Извадите хлеб и оставите да се мало охлади пре сечења.
За још бољи укус можете додати семенке: сусам, бундеву или сунцокрет.