УВЕЧЕ ЗАМЕСИТЕ УЈУТРУ ПЕЦИТЕ Савршен домаћи хлеб који успева и почетницима у кухињи

02.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
хлеб
Фото: pexels/Ilustracija

Замислите да се пробудите уз мирис свеже печеног хлеба, меканог унутра и хрскавог споља.

Не морате дуго да га месите, нити да чекате сатима – само једноставан рецепт који увече припремите, а ујутру ставите у рерну и хлеб је спреман. Савршено за оне који воле укусан хлеб, али немају много времена.

Састојци:

500 г белог брашна

300 мл хладне воде

5 г соли

7 г сувог квасца

1 кашика уља (маслиново или обично) – по жељи

Начин припреме:

У великој чинији помешајте брашно, квасац и со.

Додајте воду и уље, па промешајте дрвеном кашиком или рукама док не добијете лепо, мало лепљиво тесто.

Покријте чинију фолијом или крпом и оставите у фрижидеру преко ноћи (8–12 сати).

Ујутру загрејте рерну на 220°C.

Преместите тесто на папир за печење, направите неколико резова на врху и ставите у рерну.

Пеците25-30 минута, док хлеб не добије златну корицу. Можете га првих 10, 15 минута прекрити фолијом да не би пребрзо добио тамну корицу.

Извадите хлеб и оставите да се мало охлади пре сечења.


За још бољи укус можете додати семенке: сусам, бундеву или сунцокрет.

хлеб тесто брашно
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
