(ВИДЕО) ПОСЛЕ ДУБАИ ЧОКОЛАДЕ НОВИ ВИРАЛНИ СЛАТКИШ! Да не поверујете чиме је пуњена

@rocksankaroxi 🪽 ANGEL HAIR CHOCOLATE 🪽przepis ⤵️ Czyli nowa, viralowa czekolada z…różowymi, ANIELSKIMI WŁOSAMI! 🫢🪽💞 Anielska czekolada wypełniona tureckim Pismaniye czyli czymś, co wygląda jak wata cukrowa, a w smaku przypomina ciut chałwę. W rzeczywistości to mąka z cukrem, występująca w różnych, często owocowych wersjach. 🍓 Czekolada wypełniona pismaniye wygląda bajecznie, a smakuje…jeszcze lepiej. 🩷 . 🪽 ANGEL HAIR CHOCOLATE 🪽 /1 duża tabliczka czekolady/ ✨ 340 g czekolady (mlecznej, białej lub gorzkiej) ✨ opakowanie pismaniye (kupisz np. na allegro) ✨ opcjonalnie, dekoracja: cukrowa posypka (mega fajnie chrupie potem w czekoladzie!), brokat spożywczy, użyłam takich od @get_gliter . Czekoladę należy posiekać na drobne kosteczki i roztopić w mikrofalówce lub w kalorii wodnej. Najlepiej zrobić temperowanie czekolady czyli powoli rozpuszczać ją w 4 turach, w mikrofalówce. Dzięki temu czekolada będzie idealnie chrupka i błyszcząca. Temperowanie czekolady w mikrofalówce: 1. Posiekana czekoladę umieszczamy najlepiej w silikonowej miseczce. Wkładamy do mikrofalówki na maksymalną moc 1000, podgrzewamy 30 sekund. Wyciągamy, mieszamy. 2. Ponownie wkładamy na 30 sekund. Wyciągamy, mieszamy. 3. Wkładamy na 15 sekund. Wyciągamy, mieszamy. 4. Wkładamy na 5 sekund. Wyciągamy, mieszamy. Połowę czekolady przelewamy do silikonowej foremki, równomiernie na dno i boki. Nadmiar zlewamy do miseczki. Formę z czekoladą można schłodzić lub od razu wyłożyć do niej pismaniye. Przykryć pozostałą czekoladą, wyrównać. Opcjonalnie posypać cukrową posypką. Wsadzić do lodówki na min. 10 minut., aż czekolada stwardnieje. . Anielska czekolada, Angel Hair Chocolate, pismaniye, wata cukrowa, dubajska czekolada, turecka czekolada, viral chocolate . #angelhairchocolate #pişmaniye #dubajskaczekolada #dubaichocolate #watacukrowa #czekolada #anielskaczekolada ♬ dźwięk oryginalny - Roksana Konkolska