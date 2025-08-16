ОВАЈ ЧАРОБНИ ПРАШАК ЧУДА ЧИНИ ЗА КРОМПИР Само га поспите и гледајте ШТА ЋЕ ДА УЧИНИ
Кромпир је незаменљива намирница у многим домаћинствима, али често се деси да уместо чврстих гомоља спремних за кување, из вреће извадимо омекшале кромпире с клицама.
Иако тада обично заврше у канти за смеће, постоје трикови који могу значајно продужити њихову свежину. Према саветима јутјуберке Tracy Tips, постоји једноставна метода у четири корака која сировом кромпиру може обезбедити дуг век трајања – чак и до годину дана.
Први корак је припрема картонске кутије, на чије се дно ставља папир или кухињски убрус како би упио вишак влаге и заштитио кору гомоља. Након тога, кромпири се ређају у слојевима, а између сваког слоја додаје се још један убрус.
Следећи трик подразумева посипање прашком за пециво, који упија влагу и спречава превремено клијање.
На крају, преко кромпира се ставља још један слој папира, а кутија се затвара и чува на сувом и тамном месту, далеко од светлости.
Наравно, трајност кромпира зависи и од начина складиштења. Док сиров може трајати од недељу дана до неколико месеци, кувани кромпир у замрзивачу може се сачувати и до годину дана.
Стручњаци подсећају да је важно знати препознати када кромпир више није добар за јело – мека структура, смежурана кора и изражена оштећења јасан су знак да га треба бацити. Свеж кромпир увек би требало да буде тврд, гладак и затегнут.