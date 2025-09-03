light rain
ШТЕДИ ВРЕМЕ, А НАРАВНО И НЕРВЕ!

ЗАБОРАВИТЕ НА ЛЕПЉЕЊЕ СИРА! Откријте једноставан ТРИК да ренде више никад не морате рибати

03.09.2025. 17:57
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Сир је краљ многих јела - од тестенине и лазања до салата и пица. Међутим, свако ко је икада рендао сир зна да постоји једна мана: тврдоглаве мрвице које се залепе за ренде и отежавају чишћење.

Уместо да потрошите више времена на рибање него на уживање у јелу, ту је трик који ће вам уштедети живце.

У чему је штос?

Пре него што почнете да рендате, једноставно напрскајте или премажите ренде уљем. Танка масна подлога спречава да се сир лепи за металну површину, па комадићи клизе лако и равномерно. На крају - нема мукотрпног рибања тврдих остатака.

Зашто је ово боље решење?

           Мање отпада - сав сир заврши у вашем тањиру, а не залепљен на ренде.

           Брже чишћење - ренде се испира за неколико секунди.

           Бољи укус - свеж нарендан сир даје кремасту текстуру и интензивнији мирис у односу на индустријски, већ спакован.

Када користити овај трик?

Ово решење је посебно корисно код тврдих сирева попут пармезана, али једнако добро функционише и са полутврдим и меким сиревима. Уз то, трик је практичан и када рендате чоколаду, поврће или орашасте плодове.

сир трик трикови у кухињи
Извор:
24 sedam/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
