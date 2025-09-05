АРМАНИ ЈЕ ИМАО САМО ЈЕДНУ ЖЕЉУ И ЈЕДНО КАЈАЊЕ! Пред смрт је ОТКРИО да је жалио за оним што новац НИКАД не може да купи
Модни дизајнер Ђорђо Армани преминуо је у 92. години, а у свом последњем интервјуу пре смрти говорио је о једином жаљењу у животу.
Током интервјуа за The Financial Times, објављеног 29. августа, поделио је једну ствар коју би волео да је радио другачије током своје каријере.
„Не знам да ли бих употребио реч радохоличар, али напоран рад свакако је кључан за успех. Моје једино жаљење у животу било је што сам превише сати проводио радећи, а премало времена са пријатељима и породицом“, рекао је.
Такође је говорио о томе шта би могло бити следеће за његову компанију након његове смрти. „Моји планови за наследство састоје се од постепеног преноса одговорности које сам увек ја обављао на оне који су ми најближи“, рекао је.
Бојао се усамљености
Армани је и раније говорио о стављању професионалног живота испред личног.
„Бојим се усамљености. Не патим од кајања. Међутим, кад бих поново проживео свој живот, настојао бих проводити више времена са пријатељима и породицом“, рекао је за Тхе Гуардиан 2020. године.
Ко наслеђује богатство?
Арманијева компанија зарађивала је 2,7 милијарди долара годишње, а Ђорђово царство вредело је више од 12,1 милијарди долара, укључујући одећу, модне додатке, намештај за дом, парфеме, козметику, књиге, цвеће, па чак и чоколаде.
Извештаји компаније и медија сугеришу да су међу његовим наследницима Армани сестра Росана, његове две нећакиње, један нећак, његов партнер и десна рука Лео Дел’Орко, као и добротворна фондација.
Ови наследници већ су чланови управног одбора компаније и наводно ће добити акције према статуту који је Армани успоставио 2016. Његове нећакиње и нећак заузимају високе позиције у луксузној модној кући.