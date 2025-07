БИЛИЈА АЈДОЛА ХОЋЕ ПАРЕ, ИМА  МИЛИОНЕ Ево како је рок мегастар створио финансијско царство

Кроз успоне и падове у приватном и пословном животу успео је не само да истраје већ и да стекне завидно богатство.

Били је рођен 30. новембра 1955. у Станмореу у Енглеској а своју музичку каријеру је започео као део панк сцене Лондона као фронтмен групе Џенерејшн X. Кад је 1981. преселио у Њујорк, лансирао је соло каријеру која га је учинила глобалном звездом захваљујући хитовима попут "White Wedding" и "Rebel Yell" и доминације на тада новом МТВ-у.

Према доступним информацијама његово богатство се процењује на суму између 60 и 70 милиона долара. Овај износ резултат је вишедеценијске комбинације прихода из више извора.

Како је зарадио милионе?

Током своје каријере Били Ајдол је продао више од 40 милиона албума широм света, укључујући двоструко платинасти "Rebel Yell" и платинасти "Whiplash Smile".

Његове песме су често лиценциране за филмове, рекламе и видео-игре.

Били је и данас веома активан на турнејама па ће тако вечерас наступити у Београду.

Његове чувене турнеје попут "Kings & Queens of the Underground" и "It’s a Nice Day to…" донеле су му милионске приходе од улазница, ВИП пакета и промотивне робе.

Можда неочекивано, додатни приходи долазе од појављивања у филмовима попут "The Wedding Singer" (1998) и "The Doors" (2001), као и из чланака и интервјуа, укључујући његов ауторски мемоир "Dancing with Myself", који постаје бестселер.

Билијев специфичан изглед - бодљикава блајхана коса, кожна јакна и панк став - коришћен је у креирању линије промотивне робе (попут лимитираних џемпера), а његова музика се користи у играма попут "Guitar Hero", што доноси стални приход.

Од панк почетака, преко МТВ мегахитова и даље, Билијева каријера је пример како уметност и мудро управљање могу дуго доносити финансијску стабилност.