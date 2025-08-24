ТРИ КОРАКА ДО ЧИСТОГ ДУШЕКА Ефикасан рецепт за миран сан
Чак и ако користите заштитну навлаку за душек - што већина произвођача и стручњака свакако препоручује - временом се у њега могу увући прашина, гриње и зној.
То може довести до непријатних мириса и флека. Пошто душек не можете једноставно убацити у веш машину, многи мисле да га је готово немогуће очистити. Међутим, стручњаци кажу да то није тако тешко. Потребно вам је само неколико основних средстава која већ имате код куће.
Шта вам је потребно
- Усисивач
- Сода бикарбона
- Благи детерџент за судове
Корак по корак: чишћење душека
Скините све постељине, јастуке и прекриваче.
(Опционално) Ако имате могућност, изнесите душек на сунце - УВ зраци природно убијају бактерије, саветује Вера Петерсон, председница компаније "Molly Maid".
Усисивачем уклоните сву прашину и видљиве нечистоће. Поспите соду бикарбону преко целе површине душека и оставите најмање 20 минута.
Поново усисајте душек. Сунђером и раствором благога детерџента пребришите површину.
Оставите душек да се потпуно осуши пре употребе.
Како уклонити флеке са душека
Када третирате мрље, избегавајте средства која садрже избељивач, јер могу оштетити влакна и оставити хемијски мирис, саветује Џил Џонсон из компаније "Темпур-Педиц".
За површинске мрље:
Узмите крпу навлажену благим сапуном и хладном водом. Лагано пребришите мрљу, пазећи да не натопите душек.
За дубље мрље:
У чинији помешајте 2 шоље хидроген пероксида и 1 кашику детерџента.
Нанесите мешавину сунђером на мрљу. Оставите да делује неколико минута, а затим пребришите влажном крпом.
Ако је мрља и даље видљива, напрскајте сирће преко ње и поспите соду бикарбону.
Прекријте пешкиром и оставите један до два сата. Након тога усисајте подручје.
Редовно проветравајте и ротирајте душек, а навлаку перите на свака два до три месеца. Тако ћете продужити његов век трајања и обезбедити здравији сан.