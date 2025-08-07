(ВИДЕО) БРАК ЈЕ ГОТОВ, АЛИ РАТ ТЕК ПОЧИЊЕ Ана и Бастијан у борби за старатељство за своја три сина!
Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер покушавају да се на друштвеним мрежама представе као одлични родитељи, што су немачки медији протумачили као почетак битке за старатељство над синовима.
Ана Ивановић (37) и Бастијан Швајнштајгер (41) који су се развели после девет година брака почели су, према писању немачких медија, битку за старатељство над децом.
Пар има три сина: Луку (7), Леона (5) и Теа (2), а борбу је, према наводима часописа Бунте, почела Ана.
Ана је на свом Инстрагам налогу који тренутно прати више од 1,5 милиона људи, некадашња тенисерка је показала како да родитељи направе забавне комаде воћа за своје малишане. На крају је направила три шарена тањира за своје синове.
Неколико дана касније, Бастијан, који има 16,9 милиона пратилаца, узвратио је рођенданском тортом, коју су, како је навео, украсила његова деца речима "Најбољи тата".
Заузврат Ана, која је тренутно на одмору са својим синовима, објавила је фотографију са плаже. На фотографији су калупи и кантице за песак и књига за децу "Аутомобили и камиони".
Бунте је то описао као "изванредну и веома јасну поруку - битка за старатељство над децом је у пуном јеку".
притом, већина немачких медија је заузела страну и махом "навијају" за Ану од првог дана када се сазнало да српска тенисерка и немачки фудбалер више нису заједно.
Један од главних разлога је чињеница да је Бастијан већ нашао другу - снимљен је у више наврата у веома непримереним позама са новом партнерком Бугарком Силвом К. За нову Бастијанову партнерку немачки медији су навели да је "жена бурне љубавне прошлости".
Иако ни Ана ни Бастијан нису званично говорили о разлозима развода, да је крај по многима праве љубавне бајке, потврдио је Анин адвокат Кристијан Шерц.
Он је за немачке медије рекао да је "до развода дошло због непомирљивих разлика и нагласио да се више неће оглашавати на ту тему".