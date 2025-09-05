overcast clouds
(ВИДЕО, ФОТО) "Бог благословио ове дуге ноге“ НАЈЛЕПША ГЛУМИЦА У НИКАД КРАЋОЈ ХАЉИНИ

05.09.2025. 18:13
Пише:
Дневник
Извор:
superzena.b92.net
Фото: youtube prinstcrin/ Entertainment Tonight

Мала црвена хаљина никад не излази из моде, а једна од најлепших глумица Џесика Алба је показала како се носи у вечерњим приликама.

Џесика Алба након развода од Кеша Ворена живи свој најбољи живот. Често је можемо видети у смелим одевним комбинацијама, а није тајна да тренутно љуби 11 година млађег мушкарца.

Сада је усликана испред једног клуба у Западном Холивуду, где је, како преносе домаћи медији, уживала у друштву блиских пријатеља и, наравно, добром трачу.

 Jessica Alba pic.twitter.com/9N9SRFgr67

Једна од најлепших глумица је за ту прилику одлучила да понесе малу црвену хаљину коју је укомбиновала са оверсајз сакоом и торбицом у смеђој боји.

Одевна комбинација је нагласила њену витку фигуру, посебно дуге ноге.

Стајлинг је употпунила шминком у земљаним тоновима, али и таласастом фризуром која је падала низ њена рамена.

Фотографије су доспеле и до мрежа, а корисници Икса не престају да коментаришу њене дуге ноге.

"Бог благословио ове дуге и сјајне ноге", "Обожавам њену фигуру", "Прелепа је", само су неки...

Издање славне лепотице је доказ да и најобичнија црвена хаљиница може да изгледа атрактивно - али само ако се паметно комбинује са осталим модним додацима.

 

 

