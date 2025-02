(ФОТО) КРАЉИЦА РИЈАЛИТИЈА, КРАЉИЦА ПУБЛИЦИТЕТА Ево како се Ким Кардашијан „удала“ 4. пут и то за 12 година млађег?

Ријалити звезда Ким Кардашијан (44) је спремна на све зарад мало пажње, а овог пута њено учешће у серији која се тек снима направило је прави хаос на друштвеним мрежама.

Наиме, Ким је прихватила понуду за серију "Олс фер" која се бави младом предузетницом и адвокатицом, а истовремено и моћном женом. Једна од сцена коју снима Ким јесте и венчање, а многи су се уплашили да је старлета изговорила судбоносно "да" четврти пут.

Бела венчанинца са нараменицама и вео привукли су доста пажње, док је поред ње био колега из серије с којим се држала за руке и љубила. Њен партнер је Метју Носка (32), познат по улози у "Но хард филингс", али и по рекламама за бројне познате брендове.

Добар моменат за подизање популарности и рекламирање серије...

Занимљиво је да поред њих двоје, у серији су ангажоване и Глен Клоуз, али и Наоми Вотс.

Метју има четворо деце са манекенком Инаном Саркис, која му је већ неко време вереница, док о љубавном животу Ким Кардашијан већ све знамо. Из брака са контроверзним репером Кањеом Вестом, Ким такође има четворо деце.

