РАЈ НА ФОТОГРАФИЈАМА, ХАОС У СТВАРНОСТИ Неке од најпопуларнијих грчких плажа на мети критика
Грчка је синоним за тиркизно море, златни песак и савршен летњи одмор, па ипак, и она има плаже које нису баш репрезентативне.
Нова истраживања откривају да неке од најпознатијих плажа у Грчкој улазе у сам врх светских листа најпрљавијих, најбучнијих и најпретрпанијих дестинација.
Парадоксално, управо те плаже привлаче највише туриста сваке године.
Балос, Елафониси и Порто Катсики – рај у проблемима
Према анализи платформе Euronews Travel, плажа Балос на Криту заузима 7. место у свету по прљавштини и високо место по притужбама на гужву. Готово половина негативних рецензија односи се на недостатак чистоће, док 40% посетилаца наводи да су гужве постале неподношљиве.
Још једна критска звезда, Елафониси, позната по ружичастом песку и плитком мору, нашла се на листи 10 највише критикованих плажа на свету, при чему је чак 70% коментара везано за огромне гужве.
На Лефкади, спектакуларна Порто Катсики доспела је у топ 10 плажа са највише буке и сметњи, иако се истовремено нашла и на престижној листи World’s 50 Best Beaches 2025.
Најпрљавије плаже у Грчкој
Програм WWF Grčka Usvoji plažu показао је које локације имају највећи проблем са отпадом:
- Еротоспилија (Атика, близу Атине)
- Вагиониа (Порос)
- Аполониас (Атинска ривијера).
Ове плаже бележе високу концентрацију пластике, опушака и туристичког отпада, што значајно нарушава природну лепоту.
Најчистије скривене оазе
Ипак, Грчка и даље крије прелепе и очуване плаже које успевају да избегну масовни туризам:
- Тоу Псилоу то Роума (Сфакија, Крит)
- Палио (Кавала)
- Стегна (Родос).
Ове дестинације привлаче мањи број посетилаца, имају бољу контролу отпада и пружају мирније окружење.
Зашто су проблематичне плаже и даље најпопуларније?
Одговор лежи у моћи друштвених мрежа и туристичких водича. Фотографије Балоса или Елафонисија на Инстаграму имају огроман визуелни утицај, док реалност на терену – претрпане плаже, бука и отпад – често остаје изван кадра. За многе туристе, жеља да виде ове иконичне призоре уживо превазилази све недостатке.
Савети за туристе
Ако желите да уживате у мирнијем и чистијем окружењу, размислите о посети мање познатим плажама или планирајте одлазак рано ујутру или ван главне сезоне. Грчка нуди преко 13.000 км обале – довољно простора да пронађете свој кутак раја.