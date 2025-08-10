clear sky
36°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) “НЕЋЕ ТЕБЕ ГРЦИ ПЉАЧКАТИ ПО БАРОВИМА” Хит снимак туристкиње која је показала како да уштедите паре на плажи

10.08.2025. 13:23 13:53
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
beach bar
Фото: Pixabay.com

Цене на плажама ове сезоне више су него икада, а у добром делу њих забрањено је донети пиће и храну, па се једна туристкиња досетила како да превари систем и уштеди новац.

Наиме, туристкиња која летује у Грчкој успела је да у торби за плажу прошверцује флашу пића.

Њен снимак је објављен на Инстаграм профилу “грчкаинфо” и за кратко време прикупио симпатије народа, јер показује како избећи “пљачкање” од стране угоститеља током одмора.

Јасно се види како из огромне торбе отвара флашу пића и точи у чашу своје другарице.

“Сад ће теби другарица да направи пиће, неће тебе Грци пљачкати по beach баровима”, пише у опису видео снимка

Читава “акција” одвила се готово неприметно, јер су девојке свесне да ће добити опомену или, у најгорем случају бити избачене са плаже.

 

летовање Грчка пиће
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај