(ВИДЕО) “НЕЋЕ ТЕБЕ ГРЦИ ПЉАЧКАТИ ПО БАРОВИМА” Хит снимак туристкиње која је показала како да уштедите паре на плажи
Цене на плажама ове сезоне више су него икада, а у добром делу њих забрањено је донети пиће и храну, па се једна туристкиња досетила како да превари систем и уштеди новац.
Наиме, туристкиња која летује у Грчкој успела је да у торби за плажу прошверцује флашу пића.
Њен снимак је објављен на Инстаграм профилу “грчкаинфо” и за кратко време прикупио симпатије народа, јер показује како избећи “пљачкање” од стране угоститеља током одмора.
Јасно се види како из огромне торбе отвара флашу пића и точи у чашу своје другарице.
“Сад ће теби другарица да направи пиће, неће тебе Грци пљачкати по beach баровима”, пише у опису видео снимка
Читава “акција” одвила се готово неприметно, јер су девојке свесне да ће добити опомену или, у најгорем случају бити избачене са плаже.