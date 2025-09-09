(ФОТО) Ма, прелепо! ТАТА И СИН НА ВОДИ! Популарни певач поделио емотивне тренутке са ЈЕДНОГОДИШЊИМ СИНОМ А како тек УЖИВА славна мама
Џастин Бибер наставља да дели објаве на Инстаграму, а овог пута је "окачио" дирљиве фотографије са својим једногодишњим сином Џеком Блусом.
Добитник Гремија Џастин Бибер је на свом Инстаграм профилу поделио неколико фотографија на којима његов син и он заједно уживају у вожњи кајаком. Чини се да је мама Хејли Бибер била иза фотоапарата.
Како се види, тата и син су окренути леђима, док посматрају воду. Џастин (31) је за ову прилику носио црвену капу, као и црвену тренерку.
Познато је да певач и његова супруга Хејли ретко показују лице детета, а тако је било и овог пут - малени Џек је седео оцу у крилу, сигуран и окренут према води.
Уз фотографије, певач је објавио и неколико својих селфија у истој одевној комбинацији, уз које је кратко ставио емоџи трешње.
Прослава првог рођендана
Крајем августа, Џастин и Хејли (28), оснивачица бренда "Рходе", прославили су Џеков први рођендан.
Хејли је 26. августа на свом Инстаграму објавила низ фотографија с рођенданске забаве, укључујући и ону на којој се с пријатељицом Кендал Џенер одмара покрај базена. Поделила је и фотографије из фото-кабине са дететом.
Подсетимо, Хејли и Џастин постали су родитељи у августу 2024., три месеца након што су обновили брачне завете на Хавајима. Пар се венчао у септембру 2018. године.