(ФОТО) САЛМА ЈЕ ЈАЧА ОД ВРЕМЕНА Раскошна лепотица пуни 59, фотка глумице у бикинију каже другачије

03.09.2025. 14:28 14:32
Пише:
Дневник
Извор:
superzena.b92.net
s
Фото: youtube prinstcrin/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Салма Хајек прославила је 59. рођендан и у то име објавила фотографију у бикинију уз пар посебних речи.

Позната глумица Салма Хајек прославила је 59. рођендан, иако ако само мало баците поглед на њене фотографије, сигурно јој не бисте дали толико година.

Она је поводом тога објавила и фотографију на Инстаграму уз јединствен опис. Иначе, Салма је позната по томе да увек објављује необрађене фотографије, не користи филтере и увек је природна.

И сада је остала доследна себи, позирала је у црвеном купаћем костиму и свима се захвалила на љубави.

"59 путовања око сунца и још увек плешем. Живели сви и хвала вам на љубави", поручила је Салма.

Међу првима јој је честитао Ентони Хопкинс, а онда су кренуле да се ређају честитке и речи хвале од других људи.

Током свих ових година изградила је успешну каријеру у Холивуду и постала једна од најпознатијих латиноамеричких глумица.

Одрастала је у веома имућној породици, њен отац је био либанског порекла и био је предузетник, а мајка оперска певачица. Када је у Мексику постала велика звезда након теленовеле "Тереса", одлучила је да оде у Америку и покуша оно у чему је касније и успела.

  

