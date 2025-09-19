(ФОТО) СИН БОРИСА БЕКЕРА ЈЕ БРУТАЛНО ЗГОДАН! Слика и прилика мајке Барбаре, изгледа "БОЛИ ГЛАВА", а чувени магазин га прогласио ФРАЈЕРОМ ГОДИНЕ
Мамина слика и прилика, чуло се јуче у Минхену на специјалној забави коју је приредила Хајди Клум. Славна манекенка на Хајдифест је позвала целу породицу и неколико познатих лица из света моде, телевизије и музике, а међу њима се нашао и згодни син Бориса Бекера. Елијас је недавно прославио 26. рођендан, живи у Лондону и прави је магнет за припаднице лепшег пола.
Било је баш весело на Хајдифесту, журци коју је, дан пред почетак празника пива, Октоберфеста, организовала Хајди Клум. А где је чувена манекенка, ту је и игранка без престанка. На фешти у Минхену проводио се и Елијас Бекер. Презиме је наследио од тате, а изглед од маме. Да, он је син Бориса Бекера, почетком септембра напунио је 26 година и стварно изгледа "боли глава"!
Али, срце младог манекенка је заузето, бар тренутно, пошто је на забаву дошао са девојком Јасмин Мидсомар. Обоје су испоштовали дрес код и појавили се у традиционалној баварској ношњи која подразумева ледерхозне и дирндл. Преслатки су, констатују немачки медији.
У браку са првом супругом Барбаром Фелтус, дизајнерком и некадашњом манекенком, легендарни тенисер добио је два сина, Ноу Габријела (31) и Елијаса. Ниједан није кренуо његовим спортским стопама – старији се бави музичком продукцијом, а млађи моделингом. После развода родитеља, са мајком су се одселили у Мајами, где су и одрасли.
Елијас сада живи у Лондону. Осим модних кампања (најзапаженије су сарадње са брендовима Dolce & Gabbana, Burberry и Ralph Lauren), повремено ради као диџеј, а снимио је и неколико синглова. Иако је близак са оцем, није желео да га сматрају "још једним непо дететом", па се трудио да сам крчи свој пут кроз шоу-бизнис.Већ са 18 година запловио је светом моде, где је, како каже, брзо пронашао себе. Лако му је кад добро изгледа, приметиће многи... Да у томе има истине потврђује и податак да га је 2021. магазин "Татлер" прогласио фрајером године у Енглеској.
После средње школе у Њујорку, син Бориса Бекера преселио се у Лондон како би студирао уметност. Интересују га и јога, медитација, спиритуална страна живота у коју се заљубио захваљујући мајци. Но, то није једино што је од ње наследио. Ако ставите њихове фотографије једну поред друге, схватићете о чему причамо...