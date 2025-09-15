(ФОТО) СЈАЈ И ГЛАМУР НА ЦРВЕНОМ ТЕПИХУ НА ДОДЕЛИ ЕМИЈА Сидни Свини и Селена Гомез привукле највише пажње
Невероватна модна ревија звезда на црвеном тепиху Емија 2025. привукла је погледе целог света.
Холивудске звезде заблистале су у својим најлепшим издањима, која су осмислили светски познати дизајнера.
Годишња церемонија доделе награда одржана је у театру Пикок у Лос Анђелесу, у Калифорнији, а водитељ вечери био је комичар Нејт Баргатзе. Награде су додељивале звезде попут Стивена Колберта, Сидни Свини, Анџеле Басет и других.
На црвеном тепиху доминирали су бројни модни трендови, од оштрих „пауер“ одела до краљевско плавих хаљина и шљокичастих тоалета вредних холивудске ноћи.
Кејт Бланшет заблистала је у црном комбинезону са дубоким провидним изрезом и белим манжетнама.
Кристин Милоти, добитница награде за изузетну главну глумицу за „Пингвин" у сведеној црвеној хаљини
Шерил Ли Ралф прихватила је тренд краљевско плаве, а њена асиметрична хаљина „са једним раменом“ употпуњена је одговарајућим минђушама и танком огрлицом.
Британи Сноу подсетила је на Глинду Добру вештицу у светло ружичастој хаљини са сјајем.
Скарлет Јохансон носила је жуту хаљину уз сребрне минђуше.
Сет Роген у класичном смокингу у сагорелој наранџастој боји.
Адам Броди носио је плави смокинг са црном машном за класичан холивудски изглед.
Сидни Свини носила је тамно црвену сатенску хаљину дубоким деколтеом како јој и доликује.
Селена Гомез носила је хаљину у боји црвеног кармина.
Џеф Хилер одабрао је бело-ружичасто одело са белом кошуљом.
Валтон Гогинс носио је отворену белу блузу са црним панталонама.
Хејли Калил блистала је у тамно зеленој хаљини са смарагдним накитом.
Федру Паркс очиглдено је инспирисала Мерилин Монро. Погледајте је у хаљини са шљокицама.
Црвени тепих Емиија 2025. био је спектакл гламура, стилских изјава и најновијих модних трендова, од оштрих одела до елегантних вечерњих хаљина, који су потпуно окупирали пажњу медија и фанова широм света.