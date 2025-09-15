few clouds
(ФОТО) СЈАЈ И ГЛАМУР НА ЦРВЕНОМ ТЕПИХУ НА ДОДЕЛИ ЕМИЈА Сидни Свини и Селена Гомез привукле највише пажње

15.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Tanjug/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, AP Photo/Jae C. Hong

Невероватна модна ревија звезда на црвеном тепиху Емија 2025. привукла је погледе целог света.

Холивудске звезде заблистале су у својим најлепшим издањима, која су осмислили светски познати дизајнера.

Годишња церемонија доделе награда одржана је у театру Пикок у Лос Анђелесу, у Калифорнији, а водитељ вечери био је комичар Нејт Баргатзе. Награде су додељивале звезде попут Стивена Колберта, Сидни Свини, Анџеле Басет и других.

На црвеном тепиху доминирали су бројни модни трендови, од оштрих „пауер“ одела до краљевско плавих хаљина и шљокичастих тоалета вредних холивудске ноћи.

2
Фото: TANJUG/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Кејт Бланшет заблистала је у црном комбинезону са дубоким провидним изрезом и белим манжетнама.

2
Фото: TANJUG/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Кристин Милоти, добитница награде за изузетну главну глумицу за „Пингвин" у сведеној црвеној хаљини

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Jae C. Hong

Шерил Ли Ралф прихватила је тренд краљевско плаве, а њена асиметрична хаљина „са једним раменом“ употпуњена је одговарајућим минђушама и танком огрлицом.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Jae C. Hong

Британи Сноу подсетила је на Глинду Добру вештицу у светло ружичастој хаљини са сјајем.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Jae C. Hong

Скарлет Јохансон носила је жуту хаљину уз сребрне минђуше.

2
Фото: TANJUG/ hoto by Lisa O'Connor/Invision for the Television Academy/AP Content Services

Сет Роген у класичном смокингу у сагорелој наранџастој боји.

2
Фото: TANJUG/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Адам Броди носио је плави смокинг са црном машном за класичан холивудски изглед.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Jae C. Hong
2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Jae C. Hong

Сидни Свини носила је тамно црвену сатенску хаљину дубоким деколтеом како јој и доликује.

2
Фото: Tanjug/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Селена Гомез носила је хаљину у боји црвеног кармина.

2
Фото: TANJUG/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Џеф Хилер одабрао је бело-ружичасто одело са белом кошуљом.

2
Фото: TANJUG/ (Photo by Todd Williamson/Invision for the Television Academy/AP Content Services

Валтон Гогинс носио је отворену белу блузу са црним панталонама.

2
Фото: TANJUG/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Хејли Калил блистала је у тамно зеленој хаљини са смарагдним накитом.

2
Фото: TANJUG/ AP Photo/Jae C. Hong

Федру Паркс очиглдено је инспирисала Мерилин Монро. Погледајте је у хаљини са шљокицама.

Црвени тепих Емиија 2025. био је спектакл гламура, стилских изјава и најновијих модних трендова, од оштрих одела до елегантних вечерњих хаљина, који су потпуно окупирали пажњу медија и фанова широм света.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
