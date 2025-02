ТРИ НАЈСКУПЉЕ ВЕРЗИЈЕ МЕЛАНИЈЕ ТРАМП: Сви је знамо по савршеном укусу ОВИМ КОМПЛЕТИМА СВЕ ЈЕ ПРЕВАЗИШЛА

Меланија Трамп, прва дама Сједињених Држава, страствени је љубитељ моде и жена која је од раних година у свету манекенства.

Често смо имали прилике да је видимо у издањима од којих застаје дах, али нису јој баш сви људи из модног света били наклоњени. Чувена уредница Ана Винтур никако не може да прихвати Меланију, а постала је позната и по својим негативним коментарима на сваки њен аутфит.

Пошто је позната по својим луксузним и често изузетно скупоценим стајлинзима, не чуди што се у гардероберу Меланије Трамп могу пронаћи комади које потписују неки од најпрестижнијих светских дизајнера.

Који су најскупљи комади одеће које је до сада носила Меланија?

1.Хаљина за дан инаугурације 2017.

На дан инаугурације у јануару 2017. године, Меланија Трамп је оставила упечатљив утисак избором бледоплавог Ралф Лорен комплета од кашмира. Одећа, за коју је дизајнерском тиму наводно требало неколико месеци да је креира, састојала се од хаљине, скраћене јакне и одговарајућих рукавица.

“I think everything is partisan. Even fashion. Should that be the case? ..

Not for me to decide, but no one experienced that more than Melania Trump. She has a long memory. She’ll remember the people who supported her & she’ll remember who didn’t.” ⁦ https://t.co/oiSV4hnAb8

— Kate Bennett (@KateBennett_DC) January 18, 2025