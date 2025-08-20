clear sky
34°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ДУГМЕ НА КЛИМИ ШТЕДИ СТРУЈУ Чему служи и када се активира

20.08.2025. 16:19 16:32
Пише:
Дневник
Извор:
zagorje.com/дневник
Коментари (0)
klima
Фото: ChatGTP/илустрација

Летњи рачуни за струју многима задају главобољу. 

Клима уређаји постали су готово неопходни, али њихово свакодневно коришћење значи и знатно већу потрошњу. Док већина корисника бира између „cool“ и „dry“ опција, мало ко обраћа пажњу на једно наизглед безазлено дугме које може да донесе осетну уштеду – fan.

Иако делује збуњујуће, јер клима тада не хлади нити греје, овај режим има своју сврху. Он покреће само вентилатор, без рада компресора, па потрошња струје остаје минимална – упоредива са обичним кућним вентилатором. Уместо снижавања температуре, fan обезбеђује циркулацију ваздуха и равномерно распоређује свежину у просторији.

Када је користан режим „fan“?

  • ујутро и увече, када је напољу прохладно и није потребно активно хлађење
  • у пролеће и јесен, као блага помоћ у проветравању
  • ноћу, ако желите лагано струјање ваздуха без додатног захлађења
  • после коришћења климе на „cool“, да се унутрашњост уређаја осуши и спрече непријатни мириси

Још једна предност је то што ваздух и даље пролази кроз филтере, па се у одређеној мери чисти од прашине и нечистоћа.

Наравно, ако је напољу спарно и влажно, fan режим није довољан, јер не снижава температуру нити уклања влагу. Али у умереним условима може да замени активан рад климе и да значајно растерети кућни буџет.

У тренутку када се многи питају како смањити рачуне за струју, fan може да буде најјефтинији начин да просторија остане свежа. Једноставно решење крије се у дугмету које већ имате пред очима.

клима клима уређај даљински
Извор:
zagorje.com/дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЗАЧИ, ОВО ТРЕБА ЗНАТИ! Клима у колима може бити СКУПА ГРЕШКА ако не поштујете ових 6 правила
da

ВОЗАЧИ, ОВО ТРЕБА ЗНАТИ! Клима у колима може бити СКУПА ГРЕШКА ако не поштујете ових 6 правила

07.08.2025. 17:02 17:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај