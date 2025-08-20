ОВО ДУГМЕ НА КЛИМИ ШТЕДИ СТРУЈУ Чему служи и када се активира
Летњи рачуни за струју многима задају главобољу.
Клима уређаји постали су готово неопходни, али њихово свакодневно коришћење значи и знатно већу потрошњу. Док већина корисника бира између „cool“ и „dry“ опција, мало ко обраћа пажњу на једно наизглед безазлено дугме које може да донесе осетну уштеду – fan.
Иако делује збуњујуће, јер клима тада не хлади нити греје, овај режим има своју сврху. Он покреће само вентилатор, без рада компресора, па потрошња струје остаје минимална – упоредива са обичним кућним вентилатором. Уместо снижавања температуре, fan обезбеђује циркулацију ваздуха и равномерно распоређује свежину у просторији.
Када је користан режим „fan“?
- ујутро и увече, када је напољу прохладно и није потребно активно хлађење
- у пролеће и јесен, као блага помоћ у проветравању
- ноћу, ако желите лагано струјање ваздуха без додатног захлађења
- после коришћења климе на „cool“, да се унутрашњост уређаја осуши и спрече непријатни мириси
Још једна предност је то што ваздух и даље пролази кроз филтере, па се у одређеној мери чисти од прашине и нечистоћа.
Наравно, ако је напољу спарно и влажно, fan режим није довољан, јер не снижава температуру нити уклања влагу. Али у умереним условима може да замени активан рад климе и да значајно растерети кућни буџет.
У тренутку када се многи питају како смањити рачуне за струју, fan може да буде најјефтинији начин да просторија остане свежа. Једноставно решење крије се у дугмету које већ имате пред очима.