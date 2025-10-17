ГЛУМАЦ “КУБУРИО” СА ГРАДОМ ПА ПОБЕГАО НА СЕЛО! Годинама живео на Врачару, а сада гаји свиње, прави ракију, вино и КОБАСИЦЕ, а планира своје етно-село
Александар Срећковић Кубура је већину живота провео у центру Београда, на Врачару, али је временом темпо градског живота почео да му смета.
Александар Срећковић Кубура (52) живот у граду заменио је сеоском идилом у месту Ратина, надомак Краљева. Глумац годинама уназад на свом имању са кумом производи ракију и вино и често на свом Инстаграм профилу објављује снимке из винограда на свом и показује како га обрађује.
У Београд само пословно
Кубура је открио да у Београд долази само због пословних обавеза.
- Ускоро би требало да почнемо да припремамо кајсије, јабуке, дуње и шљиве за ракију, али и производњу вина. За једно две-три године планирам да са кумом отворим малу бутик дестилерију, а онда и винарију, а у плану је и да направимо етно-село у Ратини, где је ушће Западне Мораве у Ибар. Имам 49 година и осећам потребу за мирнијим животом, животом који није лишен тешког рада већ стреса. Физички рад ме јако опушта, поготово када после напора добијем конкретан производ - рекао је глумац пре две године за "Ало".
Глумац је у међувремену доста улагао у опрему, а недавно се на Инстаграму похвалио новом буради. Он обавља све сеоске послове, има своје свиње, а недавно је показао и како прави кобасице.
Градски живот почео да му смета
- Дошао сам ’91. године у Београд и од тада сам на Врачару. То ми је било омиљено место, али последњих десет година то није више тако. То место постаје ментално сурово за живот. Тражим полако нешто у широј околини Београда, нешто што ће ми бити уточиште, да могу да нађем свој мир. Сад су након короне цене скочиле, али ћемо нешто наћи. Кућа или стан, битан ми је мир - рекао је својевремено за "Блиц" Кубура.
Говорећи у емисији "ТВ лица као сав нормалан свет", аутора и водитељке Тање Петернек Алексић, открио је шта га то највише испуњава. Угостио је екипу на свом имању код Трстеника где остварује свој давни сан - да има виноград. Глумац је изјавио да јако мало спава, а да пуно ради како би остварио те своје снове.
- Налазимо се у селу Пољна, трстенички крај. Пошто смо кум и ја из Краљева, заправо је кум из Ратине и тамо смо почели са винима, са откупом пре свега али тамо и печемо ракију. Тако да ако Бог да и срећа јуначка да овде имамо винарију, а тамо дестилерију. Да се полако враћамо селу и природи, да бежимо из града - рекао је познати глумац.
Александар је открио да је у овај посао ушао средином 1990-их, када је морало да се ради и заради, па њему данашњи темпо и није толико напоран - да иде на пробе, снимања, представе. Када је реч о вину, он тврди да што си искуснији винар, то ћеш пре направити вино по свом карактеру.
- Вино и гвожђе посебно могу имати карактер човека који га прави. У мом случају, оно мора да буде стамено, јако, да има тело, да има снагу алкохола, а да није јако, али и да је комплексно, посебно после првог гутљаја, објаснио је Александар Срећковић, навоси Курир