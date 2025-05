"Има мој глас…" ТИКТОК ВЕЋ ИЗАБРАО ПАПУ! Кардинал који пева и плеше у олтару постао вирални фаворит ЕВО КО ЈЕ Луис Тагле(ВИДЕО)

Док су се кардинали затворили иза закључаних врата како би изабрали новог поглавара Католичке цркве, друштвене мреже не губе време.

На друштвеним мрежама доминирају мемови, музички исечци и коментари подршке, а ТикТок је већ одлучио ко би требало да буде нови папа - филипински кардинал Луис Антонио Тагле.

Иако је смрт папе Фрање на васкршњи понедјељак изазвала огроман одазив верника, занимање друштва врло брзо се преусмерило на питање ко ће бити његов наследник, а Тале, кога називају "азијским Фрањом", постао је права вирална звезда.

Кардинал који пева

У данима након смрти папе Фрање, корисници друштвених мрежа почели су да деле старе снимке кардинала Таглеа - либералног свештеника кога већ дуже описују као "азијског Фрању."

Највећу пажњу изазвао је видео у којем Тагле пева Ленонову песму "Imagine". У коментарима су многи корисници позивали на избор конзервативнијег кандидата, попут гвинејског кардинала Роберта Сараха. Али, многи су врло брзо стали у одбрану филипинског кардинала. Један корисник коментарисао је: "Човек је певао песму о светском миру. Ако је то најгоре што имате против њега, био би одличан папа".

In this 2018 video, the Filipino cardinal Luis Antonio Tagle, a papabile considered by many the Asian Bergoglio



Can you imagine it? A proper “TikTok Pope”



Aftera “Gen Z boss in mini”, “Boomer Pope in a mitre”



